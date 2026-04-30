Com capacidade para realizar até 300 cirurgias por dia, o atendimento será dividido por espécie - Divulgação Castra Mais RJ

Com capacidade para realizar até 300 cirurgias por dia, o atendimento será dividido por espécieDivulgação Castra Mais RJ

Publicado 30/04/2026 16:11

Rio - Moradores de Guadalupe e da Penha, na Zona Norte, vão poder castrar seus cães e gatos de forma gratuita a partir desta segunda-feira (4). O programa Castra Mais RJ amplia o acesso a serviços veterinários e retoma as ações na região após mais de 1.700 cirurgias realizadas em Vicente de Carvalho.



Com capacidade para realizar até 300 cirurgias por dia, o atendimento será dividido por espécie: cães no período da manhã e gatos, à tarde. Os procedimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.





Para participar, os tutores devem realizar o agendamento prévio pelo site oficial do programa . Também é obrigatório que os animais estejam cadastrados no SinPatinhas, plataforma do Governo Federal que reúne informações sobre pets em todo o país.

Além da castração, os animais atendidos recebem microchip de identificação, implantado de forma subcutânea. O dispositivo armazena dados do tutor, como nome, telefone e endereço, contribuindo para a segurança e a rápida identificação em casos de perda. Desde a criação do programa, já foram realizadas cerca de 10.500 castrações em todo o estado, sendo mais de 1.700 apenas em Vicente de Carvalho, também na Zona Norte.

Serviço:



Guadalupe

Data: 4 a 15 de maio

Local: Shopping Jardim Guadalupe

Endereço: Av. Brasil, 22.151



Penha

Data: 18 a 29 de maio

Local: Igreja da Penha

Endereço: Largo da Penha, 19

Agendamento: a partir de 11 de maio