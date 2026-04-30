Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de Jennifer Barbosa - Divulgação / Disque Denúncia

Cartaz do Disque Denúncia pede informações sobre envolvidos na morte de Jennifer BarbosaDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 30/04/2026 16:02 | Atualizado 30/04/2026 17:11

Rio - O Disque Denúncia divulgou um cartaz, nesta quinta-feira (30), pedindo informações sobre os envolvidos no assassinato de Jennifer Barbosa, de 27 anos, morta semana passada, em São Gonçalo, depois de sair da igreja. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG).

Segundo relatos de amigos e familiares, Jennifer foi vista com vida pela última vez ao sair de um culto em uma igreja no bairro Rio do Ouro. Como o local era próximo de casa, ela faria uma caminhada de cerca de 20 minutos. No entanto, nunca chegou à residência.

O desaparecimento de Jennifer logo mobilizou familiares, que fizeram buscas durante a noite. Ela foi encontrada morta no dia seguinte, na Estrada Santa Isabel, que liga os bairros Engenho do Roçado e Ipiíba, com marcas de violência no rosto e na cabeça. Jennifer ainda estava com a bíblia na mão.

A jovem tinha Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras condições mentais que faziam com que ela parecesse ter apenas oito anos, mesmo com 27. Ela também sofria com epilepsia e tomava remédios controlados por conta da doença.

As investigações seguem para que a autoria e a motivação do crime sejam descobertas. O Disque Denúncia pede para quem tenha informações sobre a identificação e localização dos envolvidos entre em contato pelos canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido

