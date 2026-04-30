Operação Tatuí remove materiais irregulares e descarta cerca de 80 kg de perecíveis na faixa de areia de Copacabana durante ação na madrugada desta quinta-feira (30). - Divulgação/SEOP

Operação Tatuí remove materiais irregulares e descarta cerca de 80 kg de perecíveis na faixa de areia de Copacabana durante ação na madrugada desta quinta-feira (30).Divulgação/SEOP

Publicado 30/04/2026 15:22 | Atualizado 30/04/2026 15:23

Rio - A Prefeitura do Rio descartou, nesta quinta-feira (30), cerca de 80 kg de alimentos perecíveis encontrados nas areias da Praia de Copacabana, Zona Sul. Durante a ação, agentes apreenderam uma carrocinha, um carrinho com mercadorias e diversos bancos plásticos já posicionados em pontos estratégicos da orla. Neste sábado (2), a colombiana Shakira se apresenta para os cariocas e visitantes no evento Todo Mundo no Rio.

A Operação Tatuí, da Secretaria de Ordem Pública, se concentrou na faixa de areia na altura da Rua Rodolfo Dantas, onde foi montada a estrutura para o megashow. O objetivo da ação é localizar e recolher materiais enterrados ou previamente posicionados na areia de forma irregular, prática comum entre vendedores ambulantes e barraqueiros que tentam garantir espaço antecipadamente. A iniciativa também busca manter a orla mais limpa, organizada e segura, evitando, por exemplo, acidentes com garrafas de vidro.

Durante a operação, os agentes encontraram abacaxis, maracujás e limões, além de leite, pães e outros produtos alimentícios que estavam armazenados de forma irregular na areia.

Durante a madrugada, agentes também desmontaram acampamentos improvisados, montados para reservar espaço na faixa de areia para o evento do próximo sábado. As operações contaram com o auxílio de agentes da Guarda Municipal e com o uso de drone para monitoramento.



A operação segue as diretrizes do Decreto nº 56.160, de maio de 2025, que estabelece regras para a organização da orla carioca, proibindo itens como garrafas de vidro e cercadinhos, além de regulamentar o uso de som e padronizar barracas.



Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior, as ações em horário noturno são estratégicas. "O objetivo é desobstruir o espaço público e impedir que a praia seja utilizada como depósito. Parte desses produtos certamente seria comercializada durante o evento do próximo sábado", afirmou.

