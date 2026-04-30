Izlene Cristina se apresentou na Rodoviária do Rio na manhã desta quinta-feira - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Izlene Cristina se apresentou na Rodoviária do Rio na manhã desta quinta-feiraReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 30/04/2026 15:05

Rio - A Rodoviária Novo Rio, em Santo Cristo, estima receber mais de 215 mil passageiros entre quinta-feira (30) e terça-feira (5). A concessionária aponta que a alta na movimentação do terminal é motivada pelo show gratuito da Shakira na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio.

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Na manhã desta quinta, a dançarina Izlene Cristina se apresentou como cover da cantora para dar boas-vindas aos fãs que desembarcaram no local.

"Eu amo a Shakira. Sempre falei que, para mim, ela representa o empoderamento da mulher. Ser empoderada não significa chutar o balde. A Shakira mostra a classe dela, a parte artística e a sensualidade com classe, isso que é empoderamento. Ela mostra que qualquer mulher pode ser sensual sem ser vulgar. A Shakira tem uma sensualidade bonita, que não cai na sexualidade. Ela é ‘classuda’ mesmo sendo sensual", destacou Izlene.

A artista também esteve na rodoviária para performar a Lady Gaga, em 2025, e a Madonna, em 2024. Izlene contou que os amigos a apelidaram de Shakira e ela passou a receber diversos convites para interpretar a cantora colombiana.

"Já faço a Shakira há muitos anos. O fato de eu ser loira e fazer dança do ventre em uma época que o estereótipo da dança do ventre era de mulheres morenas, meus próprios amigos brincavam comigo, me apelidando de Shakira. Surgiu um convite para fazer apresentação da Shakira em um evento e eu fiz. Depois disso, começaram a surgir outros convites e tomei gosto. O estilo de figurino dela é um estilo que eu gosto para minhas performances particulares", explicou.

De acordo com a concessionária, quase 80 mil viajantes chegam ao Rio pela rodoviária entre quinta e sexta-feira (1º), sendo que a maioria sai de São Paulo, Minas Gerais e Brasília, além de cidades do interior. São 1,5 mil ônibus extras disponibilizados, totalizando 6,7 mil coletivos disponíveis.

Segundo estimativa da Riotur e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o show deve gerar cerca de R$ 800 milhões para a economia da cidade. Para a diretora-geral da Rodoviária Novo Rio, Roberta Faria, o evento "Todo Mundo no Rio" se consolidou como um ativo importante o calendário de turismo na cidade.

"Estamos falando de um evento que movimenta o Rio em um período tradicionalmente de baixa temporada. A Rodoviária do Rio é a principal porta de entrada terrestre da cidade e faz parte dessa experiência desde a chegada. Receber os passageiros com uma ação especial, conectada a um evento dessa dimensão, é também valorizar o turismo e a cultura", pontua.

Bernardo Fellows, presidente da Riotur, reforça a importância da apresentação para a economia da cidade. "A vinda de artistas como a Shakira, um dos grandes nomes da música internacional, impulsiona o turismo, movimenta diferentes modais de transporte, a cadeia hoteleira e reforça o papel do Rio como destino preparado para grandes eventos, com impacto econômico relevante e distribuído por toda a cadeia", ressalta.

Em 2025, a rodoviária registrou um movimento de 290 mil passageiros durante a época do show da Lady Gaga. Já no ano anterior, a concessionária teve mais de 230 mil pessoas passando pelo terminal para o show da Madonna.