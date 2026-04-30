Rio - Pai presente, marido companheiro e amigo generoso. Foi assim que familiares e amigos lembraram Marcus Vinícius Cerqueira Oliveira, de 28 anos, durante o velório, na tarde desta quinta-feira (30), no Cemitério da Penitência, no Caju. Ele morreu após ser baleado durante uma tentativa de assalto, na frente do filho de 7 anos, em São Cristóvão, na Zona Norte, na terça-feira (28).
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Camila Ferreira, viúva da vítima, estava bastante abalada no velório. Ela vestia uma camiseta estampada com a foto do marido, com quem era casada há 13 anos. Em suas redes sociais, Camila chegou a fazer um longo desabafo sobre o luto: "Eu nunca imaginei na minha vida, que nos separaríamos dessa forma. Estávamos o dia todo falando dos planos para o futuro. E num piscar de olhos, o presente virou de cabeça para baixo".
Amigos de Marcus também prestaram homenagens, usando blusas brancas. Para ajudar no sepultamento, o grupo organizou uma 'vaquinha' online para custear as despesas básicas.
Assassinado na frente do filho
Marcus voltava com o filho de um treino de futebol, na tarde de terça-feira (28), quando foi abordado por criminosos. A criança estava no banco de trás do carro e não ficou ferida. O menino joga pelo Vasco e costumava ir aos treinos acompanhado do pai. Além do filho de 7 anos, Marcus também deixa outro filho e a esposa.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Até o momento, ninguém foi preso.
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