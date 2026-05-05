Vinicius Gomes Castro da Silva se entregou à 62ª DP (Imbariê) - Reprodução / Redes sociais

Vinicius Gomes Castro da Silva se entregou à 62ª DP (Imbariê)Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/05/2026 08:56

Rio - Investigado pelo assassinato da ex-namorada, Vinicius Gomes Castro da Silva se entregou na 62ª DP (Imbariê) e foi encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada na noite desta segunda-feira (5). A promotora de eventos Samara Santos de Oliveira, de 21 anos, foi deixada morta em uma unidade de saúde de Belford Roxo, na sexta-feira (1º), depois de ter sido estrangulada.

Ainda durante o velório, no sábado (2), familiares já apontavam o ex-namorado como principal suspeito pelo feminicídio. Segundo os parentes, o relacionamento havia terminado no ano passado após episódios de agressão, e Vinicius não aceitava o fim. Nos dias que antecederam a morte, ele teria intensificado as perseguições e ameaças.

"Ele tirou ela de mim. Eu vinha dando conselho, vinha falando… e ele, nos últimos dias, estava seguindo ela, porque ela já não queria mais a relação. Ele estava perseguindo, ameaçando o tempo todo. Eu ficava vigiando, eu mal estava conseguindo trabalhar direito, porque sabia que ela precisava de mim. Ela treinava comigo, fazia tudo comigo… Ele arrancou a melhor parte que eu tinha. Eu quero justiça. Eu quero justiça”, desabafou Amanda Santos, mãe de Samara.

De acordo com relatos, no dia do crime, o suspeito teria visto a jovem chegar em casa, no bairro de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, com um novo namorado. Após a saída do rapaz, Samara teria sido abordada pelo ex-companheiro e levada para um motel na região. Horas depois, foi deixada já sem vida na casa dos pais do suspeito e levada a uma unidade de saúde, onde chegou morta.

O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo) e encaminhado à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que esta responsável pela investigação. No domingo (3), a Justiça expediu um mandado de prisão temporária contra Vinicius.

A reportagem tenta contato com a defesa do preso. O espaço segue aberto para manifestação.