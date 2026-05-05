Caso é investigado pela 34ª DP (Bangu) - Reprodução / Google Maps

Caso é investigado pela 34ª DP (Bangu) Reprodução / Google Maps

Publicado 05/05/2026 09:24

Rio – Clara da Silva, de 27 anos, e sua mãe, Juciara da Silva, 59, foram esfaqueadas dentro de casa, na comunidade Vila Aliança, em Bangu, Zona Oeste, nesta segunda-feira (4).



A reportagem do DIA apurou que o ex-companheiro da jovem é o suspeito do crime. Em nota, a Polícia Civil também informou que, após as vítimas realizaram o exame de corpo de delito, pediu uma medida protetiva de urgência contra ele, que não teve a identidade revelada.

A investigação está com a 34ª DP (Bangu).



Horas depois de terem sido agredidas, as duas deram entrada, com cortes no rosto e no ombro, no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ambas tiveram atendimento e já receberam alta, conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) nesta terça-feira (5).

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro