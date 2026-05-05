Junior da Antena foi preso por agentes da Draco na casa de familiares - Reprodução

Junior da Antena foi preso por agentes da Draco na casa de familiaresReprodução

Publicado 05/05/2026 11:15

Rio - Antônio Almeida de Abreu, o Junior da Antena, apontado como um dos principais nomes do núcleo financeiro de uma milícia atuante em Santa Cruz e Campo Grande, na Zona Oeste, foi preso, na manhã desta terça-feira (5).

De acordo com investigações, o miliciano é uma das lideranças responsáveis pelo controle e exploração do serviço clandestino de "gatonet".

As apurações da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) apontaram que Junior da Antena era responsável por estruturar e manter o serviço clandestino de TV por assinatura, uma das principais fontes de renda da organização.

"A atividade ilegal garantia fluxo constante de dinheiro e ajudava a sustentar o domínio territorial, além de financiar outras práticas criminosas que impactam diretamente moradores e comerciantes da região", diz a corporação.

O homem é apontado como um criminoso de alta periculosidade, condenado por delitos como constituição de milícia privada, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e receptação. Ele estava foragido da Justiça há dois anos.

Antônio foi capturado escondido na casa de familiares, em Santa Cruz.

