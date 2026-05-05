Junior da Antena foi preso por agentes da Draco na casa de familiaresReprodução
Polícia prende miliciano apontado como responsável por exploração de 'gatonet' na Zona Oeste
Antônio Almeida de Abreu, o Junior da Antena, estava foragido há dois anos
X do Nuno
Pesquisa para segundo turno das eleições mostra que polarização é estrutural
Filha de deputado preso deixou cargo no governo do RJ quatro dias antes da prisão
Thamires Rangel, de 19 anos, é vereadora de Campos dos Goytacazes e ocupava o cargo de subsecretária na Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade
Lula autoriza Rio a trocar regime fiscal por novo programa
Estado terá alívio bilionário e mais prazo para pagar dívidas
Armado, policial em surto mobiliza Bope, e ação interdita rua em Botafogo
São Clemente, uma das principais vias do bairro, ficou interditada por aproximadamente uma hora
Light acaba com mais de 3,7 mil 'gatos' de energia apenas em abril
As fiscalizações, que ocorreram em diversos pontos do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense, terminaram com 13 prisões em flagrante
Tutuca assume presidência da Comissão de Orçamento da Alerj
Deputado estadual destaca responsabilidade diante do cenário fiscal do Estado
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