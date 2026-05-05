Acidente interditou a via na madrugada desta terça-feira (5) - Reprodução / COR

Acidente interditou a via na madrugada desta terça-feira (5)Reprodução / COR

Publicado 05/05/2026 11:24 | Atualizado 05/05/2026 11:41

Rio – Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus, em Cascadura, na Zona Norte, na noite desta segunda-feira (4). A colisão ocorreu na altura da Praça Nossa Senhora do Amparo e chocou populares que passaram pela região.



Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes dos quartéis de Jacarepaguá e do Campinho se dirigiram ao cruzamento da Avenida Dom Hélder Câmara às 23h39, encontraram uma das vítimas já sem vida, e levaram a outra, com escoriações graves, ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Não há informações atualizadas de seu estado de saúde.

Nas redes sociais, centenas de comentários descreveram a dimensão da batida: "Foi uma pancada muito violenta"; "Horrível mesmo, que Deus conforte os familiares"; "Passei no local e vi uma cena lamentável, esses cruzamentos são muito perigosos".

Por conta da colisão, a rua precisou ser interditada e o trânsito só normalizou às 3h desta terça-feira (5), informou o Centro de Operações Rio (COR).

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro