Agentes encontraram a droga escondida sob as vestes da passageira - Divulgação / PF

Agentes encontraram a droga escondida sob as vestes da passageiraDivulgação / PF

Publicado 05/05/2026 07:42 | Atualizado 05/05/2026 07:45

Rio - Uma mulher que transportava cerca de 4 kg de cocaína foi presa no Aeroporto Internacional do Rio, no fim da noite desta segunda-feira (4). Ela pretendia embarcar em um voo para Paris, na França, com destino final à Tailândia.

Segundo a Polícia Federal, durante uma fiscalização de rotina, agentes da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DEAIN) encontraram a droga escondida sob as vestes da passageira, de 33 anos, natural de Goiânia (GO).

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.