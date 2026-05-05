Agentes encontraram a droga escondida sob as vestes da passageiraDivulgação / PF
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Ela pretendia embarcar em um voo para Paris, na França, com destino final à Tailândia
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