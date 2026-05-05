Filho da deputada Heloisa Helena sofreu uma parada cardiorespiratória - Divulgação/Câmara dos Deputados

Filho da deputada Heloisa Helena sofreu uma parada cardiorespiratóriaDivulgação/Câmara dos Deputados

Publicado 05/05/2026 06:31 | Atualizado 05/05/2026 06:44

Rio - Sacha de Moraes Carvalho, de 42 anos, filho mais velho da deputada federal Heloisa Helena (REDE), morreu, nesta segunda-feira (4), em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, após 10 dias de internação no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul.

Nas redes sociais, a parlamentar lamentou o caso e publicou uma homenagem ao filho. "Te amo para sempre, meu primeiro filhotinho, meu primeiro grande amor. Com imensa dor, sei que devo te dizer: Vá em paz, pois seu coração era puro demais para suportar esse mundo de tantas dores, injustiças, lágrimas, preconceitos", afirmou.

Heloisa também agradeceu aos cuidados médicos e ao apoio da família, além de enaltecer o Sistema Único de Saúde (SUS).

"Muito obrigada aos Bombeiros e toda equipe do Hospital Municipal Miguel Couto (...) Muito obrigada a minha família sempre gigante e solidária, aos meus velhos amigos verdadeiros e aos que lutam ao meu lado em tantas duras batalhas. Muito obrigada a vocês aqui, que me dão a honra da companhia. Sigo, como sempre, na convicção da importância do SUS e continuarei lutando, como sempre fiz, contra o vergonhoso e continuado subfinanciamento do setor", acrescentou.

Ainda nas redes sociais, amigos políticos prestaram solidariedade a deputada.

"Helô, a perda de filho é a maior que um ser humano pode suportar. E você, sempre com seu Sacha, há de prosseguir nessa estrada pedregosa da Justiça e da Igualdade. Beijo solidário", lamentou o deputado federal Chico Alencar (Psol-RJ)



"Sinto muito, querida. Um grande abraço", disse a parlamentar Samia Bonfim (Psol-SP)



"Um abraço forte, querida Heloísa! Sentimentos nesse momento de tanta dor!", afirmou o também deputado, Glauber Braga (Psol-RJ)

A cerimônia de despedida ocorrerá no Rio, restrita à família. Até o momento, não há informações sobre o local do sepultamento