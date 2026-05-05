Força Municipal efetuou 392 prisões nos 50 primeiros dias de atuaçãoÉrica Martin/Arquivo O Dia
Força Municipal efetuou 392 prisões nos 50 primeiros dias de atuação; veja balanço completo
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