Força Municipal efetuou 392 prisões nos 50 primeiros dias de atuação - Érica Martin/Arquivo O Dia

Força Municipal efetuou 392 prisões nos 50 primeiros dias de atuaçãoÉrica Martin/Arquivo O Dia

Publicado 05/05/2026 11:44 | Atualizado 05/05/2026 11:50

Rio - A Prefeitura do Rio apresentou, nesta terça-feira (5), o balanço dos primeiros 50 dias de atuação da Força Municipal, a divisão de elite da Guarda Municipal. Foram realizadas 392 prisões por roubos, furtos, receptação, entre outros delitos. Os agentes também apreenderam e recuperaram 71 celulares e 46 motos.

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A atuação da divisão de elite começou no dia 15 de março e vem sendo ampliada para outras áreas com alta incidência desses delitos, com base na análise das manchas criminais. "Já foram feitas mais de 2 mil abordagens preventivas com quase 400 prisões e conduções de suspeitos e criminosos para a delegacia de polícia", disse o secretário especial de Segurança Urbana, Brenno Carnevale.

Expansão

Ao todo, foram mapeados 22 perímetros com alta incidência de roubos e furtos em toda a cidade. Com atuação já consolidada em cinco dessas áreas, as equipes iniciam, no próximo domingo (10), uma nova etapa de expansão, com a inclusão de três novos perímetros em Botafogo, na Zona Sul.



A ampliação contempla as regiões da Rua Lauro Müller x Rua General Severiano x Av. Venceslau Brás; do entorno do Metrô Botafogo, incluindo a Rua São Clemente, a Rua Voluntários da Pátria e transversais; além do eixo da Praia de Botafogo x Rua Marquês de Abrantes, no acesso ao bairro do Flamengo.

Dados do primeiro mês

Também foram apresentados os dados do primeiro mês de atuação na Avenida Presidente Vargas, no Campo de Santana, na Central do Brasil e na Cinelândia, localizados no Centro do Rio. A região, que concentra grande fluxo de pessoas e alto índice de roubos e furtos, passou a contar com policiamento dos agentes a partir de 29 de março.

Ao longo destes 30 dias, as ações de policiamento no perímetro resultaram em 117 prisões, na apreensão de três réplicas de arma de fogo e na recuperação de 31 celulares.