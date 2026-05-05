A policia também apreendeu 3.800 pinos de cocaína, uma granada, rádio transmissor e uma motocicleta roubada. - Divulgação PMRJ

A policia também apreendeu 3.800 pinos de cocaína, uma granada, rádio transmissor e uma motocicleta roubada.Divulgação PMRJ

Publicado 05/05/2026 15:21

Um homem apontado pela polícia como gerente do tráfico de drogas na comunidade de Itambí, em Itaboraí, na Região Metropolitana, foi preso na manhã desta terça-feira (5). Vagner de Britto Canuto, de 34 anos, conhecido como 'Boneco', foi localizado durante uma operação da Polícia Militar na região.

De acordo com a PM, a ação tinha como objetivo a retirada de barricadas instaladas por criminosos. Durante o patrulhamento, os agentes encontraram o suspeito e fizeram a abordagem.

Com ele, os policiais apreenderam uma motocicleta Yamaha/Fazer vermelha, ano 2024, que estava sem placa. Após a checagem do chassi, os agentes constataram que o veículo havia sido roubado em agosto do ano passado.

Além disso, os policiais recolheram cerca de 3.800 pinos de cocaína, uma granada e um rádio transmissor, material que, segundo a corporação, seria utilizado pelo tráfico na região.

Ainda segundo a polícia, Vagner já tinha uma anotação criminal por homicídio.

Após a prisão, ele foi levado inicialmente para a 71ª DP (Itaboraí). Em seguida, foi encaminhado à 73ª DP (Neves), onde acabou autuado por tráfico de drogas e receptação.