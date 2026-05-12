Armas, munições, carregadores e outros itens foram apreendidos pelas equipes - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Armas, munições, carregadores e outros itens foram apreendidos pelas equipesReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 12/05/2026 07:29

Rio – Policiais civis realizaram, na manhã desta terça-feira (12), uma operação contra ex-CACs (caçador, atirador e colecionador) que tiveram os registros cassados e não devolveram o armamento. Três homens acabaram presos e seis armas e 17 carregadores apreendidos. A reportagem do DIA esteve na Cidade da Polícia, no Jacarezinho, e registrou um dos detidos sendo conduzido e o volume dos itens recolhidos.

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Ao todo, oito mandados foram cumpridos em alguns bairros do Rio e em Duque de Caxias e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Segundo as investigações, alguns dos alvos são suspeitos de montar um arsenal clandestino e, assim, fornecer armas e munições para facções. A ação foi deflagrada pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com o apoio do Departamento Geral de Polícia especializada (DGPE).

De acordo com Mauro César, titular da Desarme, um preso tinha em casa a maioria das armas recolhidas: "Na casa dele foram apreendidas 4 armas e alguns carregadores. O crime pelo qual ele vai responder é posse ilegal de arma de fogo. Ainda estamos analisando a numeração delas para ver se se trata de armas de uso permitido ou de uso restrito".

Ele esclareceu ainda o que motivou a operação: "Nós conseguimos, através de uma parceria com a Polícia Federal, identificar alguns indivíduos que tiveram os seus registros de CAC ou de posse de arma de fogo para defesa pessoal caçados. A legislação determina que quando isso acontece, as armas de fogo e munições devem ser devolvidas. Eles não devolveram e aí foram alvo dessa ação hoje".

No entanto, ele reiterou que nem todos os envolvidos distribuem armamento às organizações criminosas: "Existem aquelas pessoas que tiveram os seus registros por algum motivo cassado, não devolveram a arma de fogo, mas que não estão fazendo uso. E tem os que estão sendo investigados por, de repente, fornecer armas de fogo e munições para facções criminosas. Nesse caso é muito mais grave, nós temos outros crimes envolvidos. A importância da ação é essa".

"A gente vai continuar essa investigação em face de outros CACs que ainda não foram alvos nessa primeira fase, mas que serão em outras fases dessa nossa operação", concluiu o delegado.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Luiz Maurício Monteiro