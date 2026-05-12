Com ele, agentes encontraram um revólver e um explosivo - Rede Social

Com ele, agentes encontraram um revólver e um explosivoRede Social

Publicado 12/05/2026 07:44

Rio - Um homem foi encontrado morto com marcas de tiros na Rua Macembu, na Taquara, na Zona Sudoeste, na noite desta segunda-feira (11). Segundo relatos, houve intenso confronto entre criminosos na região.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar uma ocorrência de troca de tiros. No local, os agentes encontraram a vítima caída, já sem vida, atingida por disparos.

Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver, um artefato explosivo, que precisou ser recolhido pelo Esquadrão Antibomba, e recuperaram uma motocicleta.

A área foi isolada e a perícia acionada. A ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios.