Com ele, agentes encontraram um revólver e um explosivoRede Social

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Rio - Um homem foi encontrado morto com marcas de tiros na Rua Macembu, na Taquara, na Zona Sudoeste, na noite desta segunda-feira (11). Segundo relatos, houve intenso confronto entre criminosos na região.
De acordo com a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para verificar uma ocorrência de troca de tiros. No local, os agentes encontraram a vítima caída, já sem vida, atingida por disparos. 
Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver, um artefato explosivo, que precisou ser recolhido pelo Esquadrão Antibomba, e recuperaram uma motocicleta.
A área foi isolada e a perícia acionada. A ocorrência está a cargo da Delegacia de Homicídios.