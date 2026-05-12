Anízio Portugal Maia foi encontrado morto, sábado, em Itaboraí - Rede Social

Anízio Portugal Maia foi encontrado morto, sábado, em ItaboraíRede Social

Publicado 12/05/2026 07:30

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do empresário Anízio Portugal Maia, de 57 anos, encontrado morto na Estrada da Fazenda São José, em Itaboraí, na Região Metropolitana, no último sábado (9). Segundo testemunhas, ele teria sido sequestrado durante uma invasão ao sítio da família.

Informações iniciais apontam que criminosos entraram na propriedade, renderam familiares e mantiveram todos sob ameaça. As vítimas ainda teriam sido obrigadas a realizarem transferências bancárias. Em seguida, o empresário acabou sendo levado como refém.

O homem foi encontrado morto momentos depois, por policiais militares do 35ºBPM (Itaboraí), ao lado de um veículo com as portas abertas.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram o caso e pediram por Justiça. "Meu tio amado, homem trabalhador, honesto, bom e íntegro, não merecia isso. Mas da justa justiça de Deus ninguém escapa", afirmou uma sobrinha.



"Justiça pelo seu Anizio. Ele era um ser humano maravilhoso, juntamente com sua família. Meus sentimentos", disse um amigo.



"Meu primo, gente boa demais, que Deus console os corações dos meus tios". afirmou outro familiar. "Lamentável! Um cara muito trabalhador e tranquilo. Infelizmente a violência cresce a cada dia", comentou mais um.

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A perícia foi realizada no local e outras diligências estão em andamento para apurar a autoridade do crime.