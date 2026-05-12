Policiais militares apreenderam a moto e uma pistola usadas pelos suspeitos - Reprodução / Redes Sociais

Policiais militares apreenderam a moto e uma pistola usadas pelos suspeitosReprodução / Redes Sociais

Publicado 12/05/2026 08:08

Rio - Dois policiais militares reagiram a uma tentativa de assalto e mataram um suspeito, nesta segunda-feira (11), na Pavuna, na Zona Norte. Um segundo homem ficou ferido.

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Segundo a Polícia Militar, os agentes, que estavam de folga, entraram em confronto com dois suspeitos na Rua Mercúrio. Wallace da Rocha Santos não resistiu e morreu no local. O outro foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte.

Ainda não há informações sobre a identificação e o estado de saúde do ferido.

De acordo com a PM, policiais apreenderam uma pistola, um carregador e a moto utilizada pela dupla. A área foi isolada para perícia e o caso registrado na 39ª DP (Pavuna).

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu o caso. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos.