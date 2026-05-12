Militares do 3º BPM participam da ação desde as primeiras horas do diaDivulgação / PMERJ
Polícia realiza operação em comunidade na Zona Norte
Objetivo é combater o tráfico de drogas e retirar barricadas
Polícia realiza operação em comunidade na Zona Norte
Objetivo é combater o tráfico de drogas e retirar barricadas
PMs de folga reagem a assalto e matam suspeito na Pavuna
Um segundo homem ficou ferido
Homem é encontrado morto com marcas de tiros na Taquara
Relatos apontam para intensa troca de tiros entre criminosos na região
Polícia Civil investiga morte de empresário em Itaboraí
Segundo testemunhas, ele teria sido sequestrado durante uma invasão ao sítio da família
Polícia Civil faz operação contra arsenal clandestino de ex-CACs
Oito mandados de busca e apreensão são cumpridos na capital, em Duque de Caxias e em Nova Iguaçu
Mulher trans é presa pela sexta vez por integrar quadrilha de furtos de celulares na Lapa e em Copacabana
Prisão foi realizada por agentes da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), no âmbito da Operação Rastreio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.