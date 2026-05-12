Militares do 3º BPM participam da ação desde as primeiras horas do dia - Divulgação / PMERJ

Militares do 3º BPM participam da ação desde as primeiras horas do diaDivulgação / PMERJ

Publicado 12/05/2026 08:22

Rio - A Polícia Militar realiza, desde as primeiras horas desta terça-feira (12), uma operação na comunidade do Rato Molhado, na Zona Norte do Rio. Ainda não há informações sobre prisões e apreensões.

Segundo a PM, militares do 3º BPM (Méier) participam da ação que tem como objetivo combater o tráfico de drogas e retirar barricadas que impedem o direito de ir e vir dos moradores da região.

A operação está em andamento.