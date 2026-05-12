Equipes da Comlurb atuam na limpeza da orla do Leblon devido a ressaca - Divulgação/Comlurb

Equipes da Comlurb atuam na limpeza da orla do Leblon devido a ressacaDivulgação/Comlurb

Publicado 12/05/2026 08:27

Rio - A cidade do Rio registrou, nesta terça-feira (12), a manhã mais fria do ano, com temperatura mínima de 13,0°C, às 06h05, na estação Alto da Boa Vista, na Zona Norte. O dia também foi marcado pelas fortes ondas provocadas pela ressaca, que levaram à interdição da orla do Leblon, na Zona Sul, para trabalhos de limpeza da Comlurb.

Ainda nesta manhã, a Avenida Delfim Moreira permanece fechada na altura do Posto 11, na Avenida Bartolomeu Mitre. O aviso de ressaca da Marinha vale até as 9h de quarta (13), com ondas que podem atingir entre 2,5 a 3 metros de altura.

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De acordo com o Alerta Rio, até então, o dia mais frio desde janeiro havia sido a segunda-feira (11), quando a mínima registrada foi de 15,9°C. No entanto, esse recorde foi observado ao longo da manhã, às 9h35, também na estação Alto da Boa Vista. A mesma temperatura tinha sido registrada uma semana antes, no dia 4 de maio, às 5h45, na mesma estação meteorológica.



Menores temperaturas registradas pelo Sistema Alerta Rio em 2026:



1: 13,0°C – estação Alto da Boa Vista – 12/5, às 6:05

2: 15,9°C – estação Alto da Boa Vista – 11/5, às 9h35

3: 15,9°C – estação Alto da Boa Vista – 4/5, às 5h45

4: 16,2°C – estação Alto da Boa Vista – 24/4, às 5h30

5: 16,2°C – estação Alto da Boa Vista – 15/4, às 4h55

Limpeza na orla

As equipes da Comlurb atuam desde o fim da tarde de segunda-feira (11) na limpeza das orlas das zonas Sul e Oeste após a ressaca que atingiu a cidade.



O principal trabalho ocorre na Praia do Leblon, entre os postos 11 e 12, onde a Companhia mobilizou dezenas de garis desde a noite de segunda até a manhã desta terça-feira (12). Até o momento, cerca de 18 toneladas de areia foram removidas e devolvidas à praia.



A operação conta com pás mecânicas, tratores, varredeiras, caminhões basculantes e caminhões-pipa para lavagem das pistas, do calçadão e da ciclovia.



Equipes também atuam na Praia da Barra, na altura do Quebra-Mar, na retirada do lixo de maré levado pela força da água. Os serviços seguem até a normalização da situação.

Previsão do tempo



Para esta terça e a quarta-feira (13/5), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado na cidade, sem chuva e com temperaturas em gradativa elevação. Na quarta-feira (13), o céu estará nublado passando a parcialmente nublado, com mínima prevista de 17°C e máxima, de 32°C. Os ventos variam de fracos a moderados.



Já na quinta-feira (14), áreas de instabilidade devem influenciar o tempo. A previsão é de céu parcialmente nublado, com chuva fraca isolada a partir da tarde. As temperaturas devem permanecer estáveis, com mínima prevista de 20°C e máxima, de 31°C.



A sexta-feira (15) também será de tempo instável, com céu nublado a encoberto e chuva fraca isolada na madrugada e na manhã, passando a chuva fraca a moderada na tarde e na noite. Temperaturas em declínio, com mínima prevista de 20°C e máxima, de 28°C.



No sábado (16), o céu varia entre nublado e parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia. As temperaturas se mantém estáveis, com mínima prevista de 19°C e máxima, de 30°C.



