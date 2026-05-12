Equipes da Comlurb atuam na limpeza da orla do Leblon devido a ressacaDivulgação/Comlurb
Menores temperaturas registradas pelo Sistema Alerta Rio em 2026:
1: 13,0°C – estação Alto da Boa Vista – 12/5, às 6:05
2: 15,9°C – estação Alto da Boa Vista – 11/5, às 9h35
3: 15,9°C – estação Alto da Boa Vista – 4/5, às 5h45
4: 16,2°C – estação Alto da Boa Vista – 24/4, às 5h30
5: 16,2°C – estação Alto da Boa Vista – 15/4, às 4h55
O principal trabalho ocorre na Praia do Leblon, entre os postos 11 e 12, onde a Companhia mobilizou dezenas de garis desde a noite de segunda até a manhã desta terça-feira (12). Até o momento, cerca de 18 toneladas de areia foram removidas e devolvidas à praia.
A operação conta com pás mecânicas, tratores, varredeiras, caminhões basculantes e caminhões-pipa para lavagem das pistas, do calçadão e da ciclovia.
Equipes também atuam na Praia da Barra, na altura do Quebra-Mar, na retirada do lixo de maré levado pela força da água. Os serviços seguem até a normalização da situação.
Para esta terça e a quarta-feira (13/5), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado na cidade, sem chuva e com temperaturas em gradativa elevação. Na quarta-feira (13), o céu estará nublado passando a parcialmente nublado, com mínima prevista de 17°C e máxima, de 32°C. Os ventos variam de fracos a moderados.
Já na quinta-feira (14), áreas de instabilidade devem influenciar o tempo. A previsão é de céu parcialmente nublado, com chuva fraca isolada a partir da tarde. As temperaturas devem permanecer estáveis, com mínima prevista de 20°C e máxima, de 31°C.
A sexta-feira (15) também será de tempo instável, com céu nublado a encoberto e chuva fraca isolada na madrugada e na manhã, passando a chuva fraca a moderada na tarde e na noite. Temperaturas em declínio, com mínima prevista de 20°C e máxima, de 28°C.
No sábado (16), o céu varia entre nublado e parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia. As temperaturas se mantém estáveis, com mínima prevista de 19°C e máxima, de 30°C.
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