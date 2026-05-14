Policiais apagando o fogo de uma barricada com baldes de água - Reprodução / PMERJ

Policiais apagando o fogo de uma barricada com baldes de águaReprodução / PMERJ

Publicado 14/05/2026 07:30

Rio – A Polícia Militar realizou uma operação, na manhã desta quinta-feira (14), no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, Zona Norte, para remover barricadas e combater a atuação de facções criminosas.



Já nas primeiras horas do dia, as equipes do 17º BPM (Ilha do Governador) encontraram uma barricada feita com pedaços de madeira em chamas na entrada da comunidade, e apagaram o fogo com baldes. As equipes, ainda, retiraram cerca de 15 toneladas de materiais utilizados como barreiras físicas e dois automóveis com registro de roubo foram recuperados.



A ação, que contou com o apoio do 1º Comando de Policiamento de Área e do Núcleo de Apoio às Operações Especiais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), uma unidade de Atenção Primária que atende a região mantém atendimento, porém as atividades externas foram suspensas. Já outra suspendeu completamente o funcionamento. As demais unidades de saúde e de ensino Municipal e Estadual não sofreram impacto.



