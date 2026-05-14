Policiais encontraram canetas emagrecedoras e medicamentos com o casal - Reprodução

Policiais encontraram canetas emagrecedoras e medicamentos com o casalReprodução

Publicado 14/05/2026 08:44

Rio - Uma mulher foi presa e um adolescente apreendido, na noite desta quarta-feira (13), por suspeita de roubo a uma farmácia de Botafogo, na Zona Sul. Policiais civis encontraram canetas emagrecedoras e mais de mil medicamentos com a dupla, totalizando um prejuízo de mais de R$ 50 mil ao estabelecimento.

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Segundo a investigação da 37ª DP (Ilha do Governador), o casal entrou na farmácia depois do fechamento, quando apenas três funcionários permaneciam no local, realizando os procedimentos finais do expediente. Ainda de acordo com a distrital, a dupla anunciou o assalto - armada com facas - e ameaçou as vítimas, roubando celulares e diversos produtos do estabelecimento, especialmente mercadorias de alto valor comercial.

A apuração identificou que os funcionários ficaram trancados no banheiro/vestiário da loja. Uma das vítimas foi obrigada a acompanhar os suspeitos até a área da geladeira e, posteriormente, para o cofre da farmácia, que teve que ser aberto sob grave ameaça.

A 37ª DP informou que o casal chegou a retirar o dinheiro do cofre, mas, na pressa de fugir, esqueceu a quantia dentro do estabelecimento, juntamente com uma das facas utilizadas no crime.

Em depoimentos, as vítimas relataram que a dupla agiu de forma extremamente agressiva, as mantendo sob constante ameaça de golpes de faca. Um dos trabalhadores também foi ameaçado para que entregasse sua aliança. Após a fuga dos criminosos, eles conseguiram pedir socorro.

Monitoramento e detenção



Os policiais da distrital já vinham monitorando um grupo especializado em roubos a farmácias e receberam informações de inteligência indicando que o casal atuaria na noite desta quarta. O adolescente tinha sido identificado em procedimento anterior da 37ª DP pela prática de crime com características semelhantes.



Então, as equipes da delegacia passaram a monitorar a movimentação dos suspeitos. Por volta das 21h, os agentes viram o adolescente e Iasmin Corrêa de Amorim descendo de uma passarela e entrando em um veículo de aplicativo. O automóvel seguiu em direção à Zona Sul, sendo acompanhado pelos policiais.

Após o roubo, os agentes localizaram os suspeitos, dentro de um carro de aplicativo, na Rua Humaitá, ainda na Zona Sul. Eles foram conduzidos à 37ª DP e responderão pelo crime de roubo majorado. Iasmin também responderá por corrupção de menores.

"A prisão demonstra a importância do trabalho de inteligência e monitoramento realizado pela Polícia Civil. Os autores agiram com extrema violência, utilizando facas, ameaçando trabalhadores e mantendo vítimas trancadas durante a ação criminosa. A rápida atuação dos policiais permitiu a identificação, localização e condução dos suspeitos à delegacia, impedindo a continuidade da atuação criminosa do grupo", disse o delegado Felipe Santoro.



As investigações seguem em andamento para apurar eventual participação do casal em outros roubos praticados contra farmácias.