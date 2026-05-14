Talita Oliveira da Conceição era estudante da Universidade Federal do PiauíReprodução / Redes Sociais
Estudante de jornalismo morre após moto avançar sinal e colidir com táxi no Maracanã
Talita Oliveira da Conceição, de 26 anos, era aluna da Universidade Federal do Piauí
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A Medalha Tiradentes é destinada a personalidades que prestaram relevantes serviços à sociedade fluminense
Justiça do Rio manda soltar influencer Luan Lennon
A 1ª Vara das Garantias da Comarca da Capital considerou que ele e outros comparsas não possuem histórico criminal
Jovem atingido por disparo de bala de borracha presta depoimento na Polícia
Arthur Cortines, de 18 anos, prestou depoimento na 18ª DP após receber alta médica; estudante afirma que pediu socorro a policiais e ouviu: 'Se vira'
Policial militar é morto em tentativa de assalto no Rio
Sargento Rildo Monteiro dos Santos, de 58 anos, havia acabado de sair do serviço no 41º BPM quando foi baleado por criminosos no bairro Colégio
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