Talita Oliveira da Conceição era estudante da Universidade Federal do Piauí - Reprodução / Redes Sociais

Talita Oliveira da Conceição era estudante da Universidade Federal do PiauíReprodução / Redes Sociais

Publicado 14/05/2026 14:37 | Atualizado 15/05/2026 07:47

Rio - Uma estudante de jornalismo morreu em um grave acidente entre uma moto e um táxi, na Avenida Rei Pelé, no Maracanã, na Zona Norte. Talita Oliveira da Conceição, de 26 anos, estava na garupa da motocicleta quando o condutor avançou o sinal vermelho.

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O acidente ocorreu na noite da última segunda-feira (11), no sentido Vila Isabel. Uma câmera de segurança de dentro do automóvel mostrou o veículo que levava Talita avançando o sinal. A taxista, que transportava uma passageira para o Andaraí e passava pelo cruzamento, não conseguiu parar e colidiu de frente com a moto.

A estudante morreu no local e policiais militares isolaram a área para perícia. O condutor da motocicleta foi socorrido e encaminhado para um hospital da região. Ainda não há informações sobre a identificação e o quadro de saúde do piloto.

Em nota, a Universidade Federal do Piauí (UFPI) lamentou o falecimento da aluna. "Tendo ingressado na instituição em 2023, Talita era muito querida por colegas e professores, conhecida por ser uma pessoa esforçada, gentil e acolhedora", diz o texto.

Toda a comunidade universitária da UFPI, o Centro de Ciências da Educação (CCE) e o curso de Jornalismo, se solidarizou com familiares, amigos e colegas de curso. Estudantes e docentes fizeram uma homenagem, nesta quarta-feira (13), no pátio da universidade. No local, colocaram uma mesa com uma imagem de Talita, de Nossa Senhora de Fátima e flores.

A mulher era estagiária de produção na TV Meio Norte, que também lamentou a perda da jovem. "Talita se destacava pela boa convivência com colegas de redação e toda a equipe da empresa, sendo sempre muito comunicativa, atenciosa, dedicada e competente em todas as missões que lhe eram confiadas."

O caso é investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar os fatos.