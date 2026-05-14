Prefeitura do Rio inicia implantação de 19 km de motofaixas na Zona Sul - Iago Campos/ Prefeitura do Rio

Prefeitura do Rio inicia implantação de 19 km de motofaixas na Zona SulIago Campos/ Prefeitura do Rio

Publicado 14/05/2026 13:45 | Atualizado 14/05/2026 13:52

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou, na noite desta quarta-feira (13), a implantação de 19 km de motofaixas na Zona Sul do Rio. Os trabalhos ocorrem no túnel Acústico Rafael Mascarenhas, na rua Mário Ribeiro, no Leblon, na avenida Padre Leonel Franca, na Gávea e nas avenidas Borges de Medeiros e Epitácio Pessoa, na Lagoa.

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Os motociclistas poderão utilizar a motofaixa do túnel Rafael Mascarenhas, no sentido São Conrado, a partir desta sexta-feira (15), quando a pintura será concluída. No sentido Lagoa do túnel, o trabalho será finalizado até o fim do mês de maio. Já nas vias do entorno da Lagoa, a sinalização, dependendo das condições climáticas, deve ser concluída até o início de julho.

As vias vão receber pintura com sinalização em azul delimitando no asfalto o espaço destinado à circulação de motos. Os motociclistas poderão utilizá-las com mais disciplina e segurança, evitando colisões, principalmente quando o tráfego estiver lento. Os carros poderão passar sobre ela, com atenção, somente no momento de mudança de faixa de trânsito.

O objetivo é ordenar o fluxo de veículos e reduzir os acidentes de trânsito. O plano é expandir as motofaixas em locais de grande circulação rodoviária.

Mais motofaixas

Em julho, o Viaduto Engenheiro Freyssinet (Paulo de Frontin) receberá cinco quilômetros. Até dezembro deste ano, serão 74 quilômetros de intervenções em vias estratégicas e corredores importantes, como Lagoa-Barra, Avenida das Américas e Linha Vermelha, além de ligações entre Zona Sul e Galeão.

A primeira motofaixa do Rio foi criada em 2024 na autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, em São Conrado, no sentido Lagoa, com 2 quilômetros de extensão. O corredor formado pela Avenida Rei Pelé e Rua Teixeira Soares, no Maracanã, foi o segundo local e recebeu 2,4 quilômetros no sentido Centro, e 1,7 quilômetros no sentido Méier.



Estudos indicam alta adesão dos motociclistas às motofaixas, com índices entre 86% e 96%, além de melhora na organização do fluxo de veículos. No entanto, a Prefeitura destaca que a segurança depende também de fiscalização e controle de velocidade, com uso de tecnologia, videomonitoramento e radares.