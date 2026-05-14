Anthony Garotinho, de 66 anos, lançou a pré-candidatura ao governo do Rio pelo RepublicanosReprodução/Redes sociais
Anthony Garotinho lança pré-candidatura ao governo do Rio
Político reuniu apoiadores para formalizar sua entrada na disputa nas eleições de 2026 na quarta-feira (13)
‘Eu não nasci para ser vítima’, crava Jojo Todynho em debate de vereador Rafael Satiê sobre Abolição da Escravidão
Parlamentar criticou o que chamou de tentativa de esvaziar o papel da Princesa Isabel e substituir a memória da abolição por uma narrativa de ressentimento
Mulher é presa por maus-tratos contra os próprios filhos na Baixada
Segundo a Polícia Civil, menores de 11 e 15 anos viviam em situação insalubre e sofriam agressões e violência psicológica
Vídeo: acidente entre carro e caminhão deixa três mortos em Nova Friburgo
Outras três pessoas ficaram feridas após a colisão na RJ-150, na altura de Amparo
Anthony Garotinho lança pré-candidatura ao governo do Rio
Político reuniu apoiadores para formalizar sua entrada na disputa nas eleições de 2026 na quarta-feira (13)
Estudante de jornalismo morre após moto avançar sinal e colidir com táxi no Maracanã
Talita Oliveira da Conceição, de 26 anos, era aluna da Universidade Federal do Piauí
Fim do pagamento em dinheiro nos ônibus divide opiniões entre passageiros
Medida passa a valer a partir do dia 30 de maio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.