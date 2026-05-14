Anthony Garotinho, de 66 anos, lançou a pré-candidatura ao governo do Rio pelo Republicanos - Reprodução/Redes sociais

Anthony Garotinho, de 66 anos, lançou a pré-candidatura ao governo do Rio pelo RepublicanosReprodução/Redes sociais

Publicado 14/05/2026 14:49 | Atualizado 14/05/2026 16:28

Rio - Anthony Garotinho, de 66 anos, lançou, na noite de quarta-feira (13), sua pré-candidatura ao governo do Rio de Janeiro pelo Republicanos. O evento foi realizado no Club Municipal, na Tijuca, Zona Norte, e contou com a presença do pré-candidato a vice-governador, Coronel Venâncio Moura, do Batalhão de Operações Policiais Especiais, além de apoiadores.

Em seu discurso, o pré-candidato revelou que o seu grande foco é em enfrentar a criminalidade do Rio.

Garotinho governou o estado entre 1999 e 2002. Ao longo da carreira política, também foi prefeito de Campos dos Goytacazes, deputado estadual e deputado federal. Em 2002, disputou a Presidência da República.