Colisão entre carro e caminhão na RJ-150, em Amparo, deixou três mortos e três feridos na manhã desta quinta-feira (14). - Reprodução

Colisão entre carro e caminhão na RJ-150, em Amparo, deixou três mortos e três feridos na manhã desta quinta-feira (14).Reprodução

Publicado 14/05/2026 15:18 | Atualizado 14/05/2026 16:13

Veja o vídeo aqui.



Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Friburgo foram acionadas às 8h50 para atender a uma ocorrência de colisão entre um carro e um caminhão na RJ-150. Os corpos, de dois homens adultos e uma mulher, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Friburgo. Um grave acidente deixou três mortos e três feridos na manhã desta quinta-feira (14), no distrito de Amparo, em Nova Friburgo, na Região Serrana.Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Friburgo foram acionadas às 8h50 para atender a uma ocorrência de colisão entre um carro e um caminhão na RJ-150. Os corpos, de dois homens adultos e uma mulher, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Friburgo.

Em imagens captadas por câmeras de segurança, o caminhão que provoca o acidente surge em alta velocidade e não consegue frear antes de colidir na traseira de um carro. O caminhão perde o controle, atinge outros veículos estacionados e decola de lado até cair em um terreno sem construção.

Outras três vítimas foram atendidas pelas equipes de resgate. Uma mulher com ferimentos considerados intermediários e um homem com ferimentos leves foram levados para o Hospital Municipal Raul Sertã (HMRS). A terceira vítima foi atendida e liberada no local.