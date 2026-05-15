Talita estava na garupa de uma moto que avançou o sinal vermelho - Reprodução / Redes Sociais

Talita estava na garupa de uma moto que avançou o sinal vermelhoReprodução / Redes Sociais

Publicado 15/05/2026 14:59

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A estudante de jornalismo morreu na noite da última segunda-feira (11) na Avenida Rei Pelé. Uma câmera de segurança, de dentro do táxi que colidiu com a moto, mostrou Alejandro passando o sinal fechado para ele. A taxista, que vinha em um cruzamento, não conseguiu parar e bateu de frente com a motocicleta.

Talita, que estava na garupa, não resistiu aos ferimentos e veio à óbito no local. O motociclista foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Logo após receber alta, ele prestou depoimento na 18ª DP (Praça da Bandeira).

Ao DIA, o delegado Álvaro Gomes, titular da distrital, contou que Alejandro, que era amigo de Talita, disse que não se lembrava do ocorrido. Ele responderá em liberdade por enquanto.

"Afirmou que, devido a batida, não se recordava de nada. As investigações demonstraram que ele avançou o sinal vermelho. Já enviamos à Justiça o relatório final. Não há previsão legal para prisão nessa fase, ficando a cargo do Judiciário agora", explicou.

Luto

Talita era estudante da Universidade Federal do Piauí (UFPI). Em nota, a instituição lamentou o falecimento da aluna. "Tendo ingressado em 2023, Talita era muito querida por colegas e professores, conhecida por ser uma pessoa esforçada, gentil e acolhedora", diz o texto.

Toda a comunidade universitária da UFPI, o Centro de Ciências da Educação (CCE) e o curso de Jornalismo, se solidarizou com familiares, amigos e colegas de curso. Estudantes e docentes fizeram uma homenagem, nesta quarta-feira (13), no pátio da universidade. No local, colocaram uma mesa com uma imagem de Talita, de Nossa Senhora de Fátima e flores.

A mulher era estagiária de produção na TV Meio Norte, que também lamentou a perda da jovem. "Talita se destacava pela boa convivência com colegas de redação e toda a equipe da empresa, sendo sempre muito comunicativa, atenciosa, dedicada e competente em todas as missões que lhe eram confiadas."