Família e policiais posaram para foto em hospital após atendimento à menina - Divulgação

Família e policiais posaram para foto em hospital após atendimento à meninaDivulgação

Publicado 17/05/2026 12:51

Rio - C.R.D.S.G, de apenas dois meses, foi salva por policiais militares após se engasgar e ficar sem conseguir respirar na manhã deste sábado (16), em São Gonçalo, na Região Metropolitana. A mãe da criança, pedia socorro, em desespero, dentro de um ônibus, quando a equipe da PM foi acionada.



De acordo com a corporação, policiais do 1º BPM (São Gonçalo) seguiam para uma ocorrência no bairro Mutuá no momento em que foram abordados por um motorista de ônibus, que vinha no sentido contrário na Avenida Dezoito do Forte, em frente à 72ª DP. Em seguida, o condutor informou que havia uma recém-nascida engasgada no interior do coletivo.



Os agentes colocaram imediatamente a bebê e a mãe na viatura e seguiram em direção ao Pronto-Socorro do Hospital Infantil Darcy Sarmanho Vargas, no Zé Garoto. Durante o trajeto, um dos policiais percebeu que a recém-nascida começava a ficar roxa e iniciou manobras de salvamento para tentar reanimá-la.



Ao chegar à unidade, a equipe médica já aguardava a criança para o atendimento emergencial. A bebê recebeu cuidados imediatos e conseguiu ser estabilizada.



A ocorrência foi registrada na 72ª DP (Mutuá).

* Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Raphael Perucci