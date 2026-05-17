Exposição ’Vik Muniz ? A Olho Nu Vik’ reúne mais de 220 trabalhos do artista - Divulgação

Exposição ’Vik Muniz ? A Olho Nu Vik’ reúne mais de 220 trabalhos do artistaDivulgação

Publicado 17/05/2026 13:14

Rio - A exposição gratuita "Vik Muniz - A Olho Nu", que celebra a obra do premiado artista visual, será inaugurada no CCBB, no Centro, na próxima quarta-feira (20). A mostra, em cartaz até setembro, é a maior retrospectiva já realizada sobre a carreira de Vik, reunindo mais de 220 obras, de 43 diferentes séries, entre fotografias e esculturas.

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Com curadoria de Daniel Rangel, a exposição acompanha a trajetória do artista desde 1987, incluindo trabalhos tridimensionais do início da carreira, séries fotográficas emblemáticas que marcaram a produção ao longo dos anos e obras recentes. Entre os destaques estão as séries "Relicário", "Veículos Mnemônicos", "Álbum" e mais.

Natural de São Paulo, Vik foi para Nova Iorque, nos Estados Unidos, com apenas 22 anos. Na 'cidade que nunca dorme', ele começou a trabalhar e ser reconhecido. Apesar de suas obras estarem expostas ao redor do mundo, incluindo Espanha, Japão e Inglaterra, o artista continua apaixonado pela cultura popular e por suas origens, como é retratado na mostra.



"Esse conjunto aproxima a produção de Vik do universo (pop)ular. Seja pela utilização de elementos do cotidiano, pela forma como os organiza ou pelas imagens que produz. Uma amálgama de temas, cores e materiais que pode ser observada em feiras livres, nas ruas e calçadas, nos bairros e festas populares, nas gambiarras, nos filmes da televisão e na liberdade das composições", comentou Daniel.

A mostra já foi vista por mais de 150 mil pessoas, desde que foi inaugurada em junho de 2025, no Instituto Ricardo Brennand, em Recife. Em seguida, seguiu para o Museu de Arte Contemporânea da Bahia, em Salvador.

A exposição no Rio terá novidades, com aproximadamente mais 20 trabalhos do artista. Desses projetos, cinco são totalmente inéditos e foram criados por Vik em 2026, especialmente para a mostra.

Serviço:



Exposição "Vik Muniz: A Olho Nu"

De 20 de maio a 7 de setembro

Quarta-feira a segunda-feira, das 9h às 20h

CCBB (Rua Primeiro de Março, 66, Centro)

Ingressos: Grátis, com retirada pela internet