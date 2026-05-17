Corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Acari - Reprodução / Redes sociais

Corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio AcariReprodução / Redes sociais

Publicado 17/05/2026 13:01 | Atualizado 17/05/2026 13:01

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado, na tarde deste sábado (16), no Rio Acari, na Zona Norte.



Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas às 16h para a retirada de um cadáver na Avenida Prefeito Salessa, em Acari. Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal Afrânio Peixoto, na Avenida Francisco Bicalho.

As circustâncias da morte ainda são desconhecidas. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.