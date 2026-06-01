Caminhão de mantimentos recuperados por agentes do BPVEDivulgação
Carga de caminhão avaliada em mais de R$ 300 mil é recuperada após roubo na Avenida Brasil
Bandidos fugiram, mas policiais militares localizaram os mantimentos na altura da Penha
Carga de caminhão avaliada em mais de R$ 300 mil é recuperada após roubo na Avenida Brasil
Bandidos fugiram, mas policiais militares localizaram os mantimentos na altura da Penha
Polícia investiga morte de motociclista baleado pela PM em São Gonçalo
Na ação, uma mulher também ficou ferida
Em 70 dias, Divisão de Elite do Rio fez mais de 600 prisões sem efetuar um único disparo
Para o prefeito Eduardo Cavaliere, bons números alcançados são resultado de um trabalho pautado em inteligência, preparo técnico e planejamento operacional
Pai de Jairinho tenta descredibilizar mulheres que fizeram acusações contra o filho
Coronel Jairo contestou relatos perante o júri; atual companheira afirmou que o 'único defeito' do réu é a infidelidade
Homem é preso por tentar matar mulher envenenada com chumbinho
Suspeito foi localizado em Conceição de Macabu após meses foragido; filha do casal também é investigada por participação no crime
Motociclista é baleado durante tentativa de assalto na Tijuca
Crime aconteceu na Rua Conde de Bonfim; criminosos fugiram levando a moto da vítima
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.