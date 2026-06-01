Caminhão de mantimentos recuperados por agentes do BPVE - Divulgação

Caminhão de mantimentos recuperados por agentes do BPVEDivulgação

Publicado 01/06/2026 07:47

Rio - Agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) recuperaram a carga de um caminhão Avenida Brasil, na altura da Penha, Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (1º). De acordo com a PM, o material foi avaliado em mais de R$ 322 mil.

Em nota, a corporação informou que a carga de mantimentos havia sido roubada momentos antes. As equipes do BPVE foram acionados e localizaram o veículo, mas os bandidos fugiram com a chegada dos agentes. Os militares registraram a ocorrência na 22ª DP (Penha), que investiga a autoria do crime.