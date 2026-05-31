Policiais localizaram o suspeito trabalhando em um posto de combustíveis em Conceição de Macabu - Reprodução/Polícia Civil

Policiais localizaram o suspeito trabalhando em um posto de combustíveis em Conceição de MacabuReprodução/Polícia Civil

Publicado 31/05/2026 19:08

Um homem de 45 anos foi preso neste domingo (31) acusado de tentar matar a própria mulher com veneno de rato, conhecido como “chumbinho”, em um caso investigado pela Polícia Civil como tentativa de feminicídio. A prisão aconteceu em Conceição de Macabu, no Norte Fluminense, após cerca de cinco meses de buscas. A filha do casal, de 18 anos, também responde por participação no planejamento do crime.

De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, a vítima, de 59 anos, foi alvo de duas tentativas de homicídio em outubro do ano passado e precisou ser internada após ingerir a substância tóxica.

Segundo as investigações, a primeira tentativa aconteceu no início de outubro de 2025. Pai e filha teriam colocado “chumbinho” em um cachorro-quente oferecido à mulher. Depois de passar mal, ela foi levada para uma unidade de saúde e recebeu atendimento médico.

Dias depois, conforme apontou a investigação, o homem voltou a tentar matar a companheira. Desta vez, ele teria colocado o veneno dentro da cápsula de um medicamento de uso contínuo da vítima. A mulher voltou a passar mal e precisou ser internada em estado delicado.

A Polícia Civil informou que a investigação começou após a filha do casal procurar a delegacia e relatar que a mãe estava hospitalizada depois de ingerir remédio com veneno. No decorrer das diligências, os agentes encontraram contradições no depoimento e concluíram que a jovem sabia do plano e também participou da execução.

Ainda segundo a polícia, a motivação seria financeira. A suspeita é de que pai e filha pretendiam ficar com um seguro de vida contratado pela vítima. Os beneficiários eram justamente os dois filhos do casal, a jovem investigada e outro filho menor de idade, cuja parte seria administrada pelo pai.

Com base nas provas reunidas, a Justiça expediu mandados de prisão contra os dois investigados. A filha foi presa ainda em novembro do ano passado. Já o homem conseguiu fugir ao descobrir a ordem judicial e passou a ser considerado foragido.

Após meses de monitoramento e levantamento de informações de inteligência, policiais localizaram o suspeito trabalhando em um posto de combustíveis no bairro Paraíso, em Conceição de Macabu, onde ele foi preso neste domingo. Ele vai responder por tentativa de feminicídio. O caso segue sob investigação da Deam de São Gonçalo.