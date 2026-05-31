Movimentação no entorno do Maracanã para o jogo amistoso da seleção brasileira contra o Panamá neste domingo(31). - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Movimentação no entorno do Maracanã para o jogo amistoso da seleção brasileira contra o Panamá neste domingo(31).Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 31/05/2026 16:55 | Atualizado 31/05/2026 17:00

O Maracanã é palco neste domingo (31) um daqueles dias que misturam tradição, expectativa e festa nas arquibancadas. No amistoso entre Brasil e Panamá, marcado para as 18h30, a Seleção Brasileira faz sua despedida oficial do país antes do embarque para a Copa do Mundo, e a torcida transformou o entorno do estádio em um verdadeiro aquecimento para o Mundial.