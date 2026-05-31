Monique Medeiros é ré pela morte do próprio filho Henry Borel - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Monique Medeiros é ré pela morte do próprio filho Henry BorelReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 31/05/2026 15:59

A babá Thayná de Oliveira Ferreira afirmou neste domingo (31), durante o sétimo dia de depoimentos no júri popular de Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e de Monique Medeiros, que foi instruída a mentir para sustentar uma versão favorável ao casal após a morte de Henry Borel. Diante da juíza responsável pelo caso, ela declarou que pretende corrigir relatos apresentados anteriormente à investigação.



Segundo a testemunha, depois da morte do menino, ela recebeu recomendações para apagar conversas do celular e evitar comentários que pudessem comprometer a imagem dos acusados. Thayná, que trabalhou apenas pouco mais de um mês na casa, atribuiu as orientações a Monique e que foi obrigada a dizer que o relacionamento entre todos na residência era harmonioso.

Thayná afirmou ainda que, após a morte de Henry, foi levada juntamente com uma funcionária da residência a um escritório de advocacia, onde teria recebido orientações sobre como se posicionar diante da imprensa e das autoridades para que defendesse publicamente os acusados e reforçasse a versão de que não existiam problemas familiares na casa.

"Ficaram me forçando para eu dar essa entrevista", afirmou Thayná.



Pedido de retratação



A babá prestou depoimento na condição de informante porque responde a uma ação por falso testemunho, motivada pelas diferentes versões apresentadas ao longo das investigações. À juíza, ela confirmou o desejo de se retratar e detalhou situações que, segundo ela, despertaram suspeitas sobre a convivência entre Jairinho e Henry.



Entre os episódios narrados, Thayná contou que presenciou ocasiões em que o então vereador levou o menino para o quarto do casal e permaneceu sozinho com ele por períodos prolongados. Em uma dessas, afirmou que Henry deixou o cômodo mancando e reclamando de muitas dores. Ela fez um vídeo pelo celular e chegou a enviar a Monique. Em outra, disse que a criança demonstrou resistência ao contato com Jairinho e se recusava a sair de seu colo, chegando a rasgar sua blusa.

