Orientados pelo professor Altair Martins, João Marcelo e Cauã Da Cal ganharam prêmio em Portugal com projeto inéditoDivulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro
Alunos da Faetec conquistam prêmio em Portugal com maca hospitalar controlada por voz
Únicos representantes do Brasil na Mostra de Ciência Nacional 2026, estudantes da ETE Henrique Lage desenvolveram tecnologia inédita
Carga de caminhão avaliada em mais de R$ 300 mil é recuperada após roubo na Avenida Brasil
Bandidos fugiram, mas policiais militares localizaram os mantimentos na altura da Penha
Polícia investiga morte de motociclista baleado pela PM em São Gonçalo
Na ação, uma mulher também ficou ferida
Em 70 dias, Divisão de Elite do Rio fez mais de 600 prisões sem efetuar um único disparo
Para o prefeito Eduardo Cavaliere, bons números alcançados são resultado de um trabalho pautado em inteligência, preparo técnico e planejamento operacional
Pai de Jairinho tenta descredibilizar mulheres que fizeram acusações contra o filho
Coronel Jairo contestou relatos perante o júri; atual companheira afirmou que o 'único defeito' do réu é a infidelidade
Homem é preso por tentar matar mulher envenenada com chumbinho
Suspeito foi localizado em Conceição de Macabu após meses foragido; filha do casal também é investigada por participação no crime
Motociclista é baleado durante tentativa de assalto na Tijuca
Crime aconteceu na Rua Conde de Bonfim; criminosos fugiram levando a moto da vítima
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