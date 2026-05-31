Orientados pelo professor Altair Martins, João Marcelo e Cauã Da Cal ganharam prêmio em Portugal com projeto inédito - Divulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Orientados pelo professor Altair Martins, João Marcelo e Cauã Da Cal ganharam prêmio em Portugal com projeto inéditoDivulgação/Governo do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 31/05/2026 16:35 | Atualizado 01/06/2026 07:48

Dois alunos do curso de Eletrônica da Escola Técnica Estadual Henrique Lage (ETEHL), unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica em Niterói, conquistaram o prêmio de melhor projeto internacional na Mostra de Ciência Nacional 2026, realizada no sábado (30), na cidade do Porto, em Portugal. João Marcelo e Cauã Da Cal foram os únicos representantes do Brasil na competição.

Os estudantes apresentaram um protótipo de maca hospitalar controlada por comando de voz, desenvolvido para oferecer mais autonomia a pacientes com mobilidade reduzida, idosos e pessoas tetraplégicas. A tecnologia permite que o próprio usuário ajuste a inclinação e a altura do leito por meio da fala, reduzindo a necessidade de auxílio constante de profissionais e cuidadores.

A ideia surgiu a partir da experiência pessoal de João Marcelo, de 18 anos. O estudante buscava uma forma de melhorar a rotina da avó, que enfrenta problemas cardíacos. A partir dessa motivação, ele e o colega iniciaram pesquisas para criar uma solução que proporcionasse mais conforto e independência a pacientes em tratamento.

Orientados pelo professor Altair Martins, os alunos passaram cerca de um ano realizando estudos, testes e visitas técnicas ao Hospital Universitário Antônio Pedro. O resultado foi uma tecnologia considerada inédita, baseada em módulos de reconhecimento de voz aplicados ao ambiente hospitalar.

Antes da conquista em Portugal, o projeto já havia acumulado premiações importantes. O protótipo ficou em primeiro lugar na feira do Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado do Rio de Janeiro (CRT-RJ) e na Mostratec, na categoria Engenharia Eletrônica. Além disso, conquistou o segundo lugar na Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (FECTI) e o terceiro lugar na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace).

