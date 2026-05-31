A área foi preservada e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil. - Reprodução/Redes sociais

A área foi preservada e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Reprodução/Redes sociais

Publicado 31/05/2026 18:30

Um motociclista foi baleado na tarde deste sábado (30) durante uma tentativa de assalto na Tijuca, na Zona Norte do Rio. A vítima foi socorrida para o Hospital Federal do Andaraí. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso e não se sabe o estado de saúde da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 6º BPM (Tijuca) foram acionadas para a Rua Conde de Bonfim, nas proximidades da Avenida Maracanã, após a informação de que uma pessoa havia sido baleada durante uma tentativa de roubo.

Segundo relatos iniciais e imagens de câmeras de segurança da região, o motociclista estava chegando em casa quando foi abordado por dois criminosos que também estavam em uma moto.

Durante a ação criminosa, o homem armado efetuou disparos contra a vítima. Na sequência, os suspeitos fugiram levando a motocicleta e outros pertences.

O motociclista foi atendido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Federal do Andaraí. Segundo informações preliminares, ele foi atingido na região da clavícula e na cabeça e deu entrada na unidade em estado gravíssimo.

A área foi preservada e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Imagens de câmeras de segurança instaladas na rua podem ajudar a identificar os autores do crime e esclarecer a dinâmica da tentativa de assalto. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido divulgada oficialmente.