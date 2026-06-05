Compositor Moacyr Luz fala sobre a conexão com o jornal O DIA - Erica Martin / Agência O Dia

Compositor Moacyr Luz fala sobre a conexão com o jornal O DIA Erica Martin / Agência O Dia

Publicado 05/06/2026 05:00 | Atualizado 05/06/2026 07:03

Rio - Os principais acontecimentos do Rio de Janeiro, Brasil, mundo, política, celebridades e esportes estão reunidos em apenas um lugar: no DIA, que completa 75 anos, nesta sexta-feira (5). Seja na versão impressa ou no site, os leitores conseguem se manter atualizados sobre os diversos assuntos, sem precisar se preocupar com fake news. Para celebrar a data especial, personalidades fizeram questão de enviar mensagens especiais.

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Referência do samba, Moacyr Luz revela forte conexão com a história do jornal. "Durante mais de dois anos escrevi uma crônica semanal para esse jornal e, penso, se um outro periódico me aceitaria de folhas abertas", diz ele, referindo-se às publicações que assinou entre 2013 e janeiro de 2016. Ele também ressalta a identidade popular do noticiário. "O DIA mesmo com uma editoria nacional é absurdamente carioca. Não é à toa que é amarelo feito um dia no Rio de Janeiro."

O coreógrafo Carlinhos de Jesus faz coro. "O DIA faz parte da vida do carioca. São muitas décadas que o jornal vem trazendo o cotidiano. Eu mesmo posso dizer que ele me acompanha desde a infância... É uma memória afetiva muito grande que tenho com o DIA", conta o dançarino, que gosta mais de acompanhar a parte de entretenimento.

O DIA também atravessa a vida do cantor Xande de Pilares. "Quando era criança, eu comprava o jornal para ajudar nos trabalhos da escola. Recortava fotos e palavras (risos). Mais tarde, quando o Revelação começou [na década de 1990], O DIA foi um dos primeiros veículos a fazer matérias sobre a gente. Depois, acompanhou o início da minha carreira solo [2014], e essa parceria existe até hoje", pontua.

Além da editoria de cultura, o artista diz que gosta da parte de esportes do noticiário e parabeniza o jornal. "Parabéns, O DIA! Desejo que o jornal tenha muitos anos de vida e continue publicando matérias sobre a nossa música e noticiando as vitórias do meu Flamengo e da nossa seleção brasileira."

A atriz Luiza Rosa, que interpretou Kellen na novela "Três Graças", é outra celebridade que vibra com mais um ano de existência do jornal e menciona a adaptação dele aos avanços tecnológicos, sem perder a identidade. "O DIA completa mais um ano de existência, esse jornal supercarioca, tradicional, mas também moderno. Sabe conversar com as pessoas de forma simples, tem uma linguagem direta e migrou para o digital também de uma forma linda. Ele é tão importante para a nossa cultura, para o que a gente faz."

Ícone da comédia e referência na luta por representatividade, Nany People demonstra gratidão ao DIA e explica o motivo: "Além de ser um jornal que fala diretamente com o público, conversa a linguagem do povo, ele tem uma coisa muito interessante, que poucos meios de comunicações tem, que é falar sobre cultura, teatro. Todas as vezes que eu precisei divulgar um trabalho, uma peça, um show, um evento no Rio, O DIA sempre me recebeu bem, desde o pessoal que faz a entrevista, até depois da diagramação, postagem. Então, é muito bom ter O DIA que divulga arte, entretenimento e notícia também."

Conhecida por papéis em novelas como "Laços de Família" (2000), "Mulheres Apaixonadas" (2003), Regiane Alves festeja: "Parabéns ao jornal O DIA. Um jornal que sempre acompanha a minha carreira, fazendo boas matérias e levando informação precisa e objetiva. Parabéns, continuem assim."

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, também destaca a importância do jornal para a cidade.

"Ao longo de todo este tempo, o jornal teve um papel super importante na cobertura da cidade do Rio e na prestação de serviço para a população carioca. O DIA sempre foi um veículo próximo às pessoas, acompanhando de perto os acontecimentos do Rio e dando voz aos cariocas. Em nome da Prefeitura do Rio e dos cariocas, deixo aqui meu abraço e meus parabéns a todos os profissionais que fazem parte desta história e desta trajetória, com votos de ainda mais sucesso nos próximos longos anos", afirma.



Presidente da Câmara Municipal do Rio, o vereador Carlo Caiado (PSD) também se manifesta. "Celebrar os 75 anos de O DIA é reconhecer a importância de um jornal que faz parte da história do Rio de Janeiro e do Brasil. Ao longo das décadas, o veículo soube falar com o povo de forma direta, acessível e responsável, sempre atento ao que acontece nas ruas e na vida real das pessoas."

"O DIA acompanhou grandes acontecimentos no Rio, no Brasil e no mundo, ajudando a informar gerações e a preservar a nossa memória coletiva. Além da reconhecida vocação para as notícias policiais, também construiu uma cobertura política respeitada e se consolidou como uma referência da imprensa fluminense. É um trabalho que atravessa gerações e que, sem dúvida, seguirá informando e dando voz à população por muitas outras décadas", acrescenta.

O deputado Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, elogia o espaço que o periódico oferece ao povo. "O DIA completa 75 anos de uma trajetória marcada pela dedicação ao jornalismo e ao povo fluminense. Durante essas décadas, registrou momentos cruciais da história do Rio de Janeiro, acompanhando de perto e contando para a população as transformações do nosso estado. Mais do que noticiar, O DIA sempre teve a sensibilidade de ouvir o cidadão, dar voz às ruas e retratar a realidade da nossa gente. Parabenizo o jornal por exercer, com responsabilidade, um papel fundamental para a democracia e para a sociedade."



Ídolos do esporte

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico aponta o afeto pelo jornal. "Eu que tive contato direto, fiz coluna em épocas importantes da minha vida e carreira. Tenho um carinho especial pelo Jornal O DIA, fiz diversas visitas e lógico que tomara que venha mais 75 anos pela frente, sempre prestando um grande serviço ao morador do Rio de Janeiro. Parabéns, felicidades", deseja.

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense, comemora mais um ano de DIA e o papel que ele ocupa na sociedade. "Sete décadas e meia dedicadas ao jornalismo sério, à informação de qualidade e à preservação da memória do nosso povo. Um veículo que atravessou transformações políticas, sociais e tecnológicas, mantendo sempre o compromisso com a verdade e com o leitor, sobretudo num período em que inverdades são publicadas a todo momento. O esporte, assim como a imprensa, é um pilar da nossa sociedade. E ter ao lado do Fluminense um parceiro de imprensa com tamanha tradição e credibilidade é motivo de orgulho. Que o Jornal O DIA continue por muitos anos sendo esse guardião da história e da informação."

Outros grandes nomes do futebol também vibram por ter a história escrita nas páginas do jornal. Um deles é Carlos Germano, ídolo do Vasco, e goleiro da seleção brasileira na Copa de 1998. "Ao longo da minha carreira, tive a honra de ver tantos momentos marcantes sendo contados e eternizados pelas páginas do caderno de esportes Ataque. Cada defesa, cada jogo importante, cada conquista… tudo registrado com seriedade, paixão e respeito pelo esporte. Parabéns por essa linda trajetória! Que esta semana comemorativa seja apenas mais um capítulo de muitos outros anos de sucesso, levando informação, emoção e credibilidade ao povo, especialmente ao carioca."

Herói da conquista do Botafogo nos anos de 1980, que encerrou um jejum de 21 anos sem títulos, Maurício diz que o jornal esteve presente na cobertura de seus melhores momentos em campo, "principalmente em 1989, quando fiz o gol daquele título histórico do Botafogo."

O goleiro Acácio, que defendeu o Vasco de 1982 a 1981, também celebra. "Parabéns ao Jornal O DIA pelo 75 anos, e meu agradecimento pelas lindas matérias feitas nos meus três títulos do Carioca pelo Vasco e pelo meu Brasileiro de 1989". O ex-atacante Donizete 'Pantera', campeão do Brasileiro de 1995 pelo Botafogo e da Libertadores de 1998 pelo Vasco, destaca que O DIA é um "excelente parceiro do esporte do Rio". "Sempre divulgando as informações corretas e perfeitas. Parabéns".

Além do futebol, o vôlei ganha espaço no jornal. Fato elogiado pelo técnico Bernardinho, bicampeão olímpico com a seleção masculina. "O DIA sempre se fez presente na cobertura do vôlei, e durante um bom tempo manteve até uma coluna sobre nossa modalidade, fato raro no Brasil. É um veículo de comunicação tradicional do Rio de Janeiro, completando 75 anos, e que passa, como toda sociedade, por uma transformação grande."

Por fim, o treinador manda um recado: "Desejo muito trabalho e sucesso para todos que integram esse time hoje em dia. Que possam ser guardiões dos valores do bom jornalismo, com informações bem apuradas e um material bem trabalhado".

Colaboraram Marlucio Luna e Pedro Logato