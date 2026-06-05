Corpo encontrado com marcas de tiros na Estrada de Jacarepaguá, no bairro do AnilRede Social
Corpo é encontrado com marcas de tiros no Anil
Região é alvo de disputa de território entre criminosos
Polícia prende oito suspeitos e desarticula desmanche clandestino na Baixada
Entre os materiais encontrados no local estavam duas vans roubadas em processo de desmanche e uma cabine de caminhão
Vacina contra a gripe tem baixa procura no Rio
Imunização é a forma mais eficaz de reduzir as chances de internação e morte
Preso em flagrante homem que matou a ex-mulher na frente dos filhos em Duque de Caxias
Sebastião Rogério Ventura Costa se apresentou na Deam de Belford Roxo e foi autuado por feminicídio
Acusado de matar a ex em São Gonçalo ficou ao lado do corpo até a chegada dos policiais
Familiares e amigos se mostraram surpresos com a frieza de André Lessa Horinouchi após o crime
Com avanço nas obras, Rua da Carioca já começa a ganhar outra 'cara'
Empreendedores envolvidos com projeto da 'Rua da Cerveja' falam da expectativa para os próximos anos
Paciente de falso médico que realizava abortos precisa retirar o útero, diz delegada
José Luiz Gonçalves realizava os procedimentos em uma clínica 'insalubre', com medicamentos vencidos e materiais impróprios
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