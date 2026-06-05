Corpo encontrado com marcas de tiros na Estrada de Jacarepaguá, no bairro do Anil - Rede Social

Corpo encontrado com marcas de tiros na Estrada de Jacarepaguá, no bairro do AnilRede Social

Publicado 05/06/2026 06:33

Rio - Um corpo foi encontrado com marcas de tiros na Estrada de Jacarepaguá, no bairro do Anil, Zona Sudoeste, na noite desta quinta-feira (4).

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18⁰ BPM (Jacarepaguá) estiveram no local para checar uma ocorrência de encontro de cadáver na região conhecida como Jambalaia. A área precisou ser isolada e preservada para perícia.

O caso ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar os fatos.

A região do Anil é alvo de disputa de território entre criminosos do Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP).