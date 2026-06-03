Jaqueline de Vasconcellos foi presa por agentes da 28ª DP (Praça Seca) - Reprodução

Jaqueline de Vasconcellos foi presa por agentes da 28ª DP (Praça Seca)Reprodução

Publicado 03/06/2026 07:49

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (2), a suspeita de de dar 34 facadas na nora, Hayanna de Almeida Vieira , de 28 anos, na comunidade Bateau Mouche, na Praça Seca, na Zona Sudoeste.

fotogaleria

Jaqueline Alves de Vasconcellos estava com um mandado de prisão temporária em aberto. De acordo com as investigações, a mulher culpa a vítima pela morte do filho, Hudson Alves de Vasconcellos. Segundo a Polícia Civil, ele era um dos líderes do tráfico de drogas da comunidade Bateau Mouche e morreu em um confronto com policiais militares em março.

Neste domingo (31), a suspeita teria desferido 34 facadas contra a nora. Hayanna foi socorrida e levada até o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o quadro da paciente é estável nesta quarta-feira (3).

As investigações apontaram que Andrea Camilli Bezerra dos Santos, amante de Hudson, também participou do crime. Ela já é considerada foragida da Justiça.

Relacionamento

De acordo com a irmã de Hayanna, Jaqueline nunca aceitou o relacionamento da vítima com o filho. A convivência com a nora piorou após a morte de Hudson.

"Hayanna é mãe, filha, irmã, amiga e uma mulher que já havia passado pela dor de perder o marido. Mesmo enfrentando o luto, ela tentava seguir sua vida e cuidar do filho, mas infelizmente nunca teve a oportunidade de viver em paz. Durante meses, ela enfrentou conflitos e perseguições. Minha irmã era constantemente alvo de ameaças e intimidações. O que deveria ter terminado após a morte do seu companheiro apenas continuou e se intensificou", contou.

A irmã de Hayanna relatou que a sogra e a amante teriam ido até a residência da vítima e a chamado para fora, momento em que ela foi brutalmente atacada.



"Atacaram minha irmã com intenção de matar, com facadas e estão soltas por aí sem serem punidas pelo crime. Minha irmã recebeu 34 facadas pelo corpo, incluindo ferimentos graves no rosto", explicou.

As diligências seguem em andamento para encontrar Andrea.

Morte de suspeito de tráfico

Hudson Alves de Vasconcelos, conhecido como HN, apontado como liderança do tráfico da Bateau Mouche, morreu em um confronto com policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) no dia 13 de março desse ano. Agentes estavam na região para checar um roubo de carga.

Com ele, as equipes apreenderam um fuzil. Na época, a PM informou que criminosos atiraram contra os PMs, o que gerou a troca de tiros. Além disso, moradores arremessaram pedras na direção de um blindado.

O caminhão, a carga e o motorista do veículo, que era mantido refém, foram encontrados posteriormente.