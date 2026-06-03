Três deles são indiciados por homicídio e ocultação de cadáverDivulgação / Disque Denúncia
Disque Denúncia pede informações sobre traficantes por morte de moradora na Penha
'Caveirinha', 'Cantor Matador', 'Bradock' executaram a mulher acreditando que ela era 'informante' da polícia
Defesa de Jairinho ataca investigação e diz que provas não sustentam acusação
Advogado afirma que inquérito foi conduzido com narrativa pré-definida, questiona laudos periciais e pede absolvição do ex-vereador no caso Henry Borel
Homem é preso após PM encontrar laboratório de refino de drogas em apartamento de Copacabana
Suspeito sofreu queimaduras causadas por um princípio de incêndio durante manipulação de produtos químicos
Caso Henry Borel: Defesa afirma que Monique Medeiros é vítima de julgamento sem provas
Em tréplica, a advogada Florence Rosa pediu absolvição da mãe da criança, nesta quarta-feira (3)
Colisão entre ônibus BRT e bicicleta elétrica termina com homem morto no Recreio
Acidente aconteceu na altura da estação Notre-Dame, na noite desta quarta-feira (3)
Após roubo de cordão, suspeito é jogado em valão durante tentativa de fuga na Lagoa
Testemunha diz que homem teria engolido o objeto roubado na tentativa de eliminar provas do crime
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