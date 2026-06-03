Três deles são indiciados por homicídio e ocultação de cadáver - Divulgação / Disque Denúncia

Três deles são indiciados por homicídio e ocultação de cadáverDivulgação / Disque Denúncia

Publicado 03/06/2026 08:23

Rio – O Disque Denúncia divulga, nesta quarta-feira (3), um cartaz para ajudar a Polícia Civil a localizar e prender quatro traficantes do Comando Vermelho (CV) que atuam na comunidade do Quitungo, em Brás de Pina, na Zona Norte. Três deles são indiciados por matarem uma moradora da Favela da Chatuba, na Penha, por acharem que ela era "informante", em outubro de 2025.



O trio é formado por Carlos Augusto Mateus Oliveira, 30, conhecido como “Caveirinha”; Vitor da Conceição Campos, 28, vulgo "Cantor Matador", e Gabriel da Silva Fabiano, 30, vulgo "Bradock”.

No dia do crime, os três invadiram a casa da mulher armados, ataram seus pulsos, colocaram uma fita em sua boca e, com intensa brutalidade, a teriam retirado do local envolta em um lençol. Eles têm mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e roubo majorado (quando há uso da violência).

O último foragido é Jean Cristian Ramos Oliveira, o "Bicudinho do Sereno", de 29 anos. Contra ele, há um mandado de prisão por ter fugido no Dia das Mães, pelo benefício de Visita Periódica ao Lar (VPL).