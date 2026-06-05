Mostra ficará em cartaz até 15 de junho - Divulgação / Biblioteca Parque Estadual

Mostra ficará em cartaz até 15 de junhoDivulgação / Biblioteca Parque Estadual

Publicado 05/06/2026 08:07

Rio – A Biblioteca Parque Estadual, no Centro, inaugurou a exposição gratuita “Saudação a Iemanjá – 3 tempos”, dedicada à figura ancestral da Rainha do Mar. A mostra, que vai até dia 15 de junho, reúne mais de 100 artistas contemporâneos, que trazem interpretações variadas da entidade que é símbolo de fé e conexão com a natureza.

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Entre as obras, há esculturas, pinturas e instalações com tecido, representando a figura que é mulher e sereia ao mesmo tempo. A diversidade de representações dialoga com a própria simbologia de Iemanjá, uma das entidades mais cultuadas das religiões de matriz africana. Associada ao mar, à maternidade e à proteção, ela também é marcada pelo sincretismo religioso, sendo a Virgem Maria para os católicos. Todos os trabalhos estão à venda.



Selecionada para compor a mostra, a pesquisadora e professora de artes Dessa Santoz, 26, revela ao DIA detalhes da produção: “Meu trabalho fala muito sobre afeto, rede familiar, de memória e imaginação, e de como tudo isso influencia a forma de como enxergamos o mundo e nossas vivências, especialmente dentro de uma perspectiva periférica. Sendo moradora de Nova Iguaçu, na Baixada, não poderia deixar de falar de relações interpessoais sem esse recorte”.

“A obra que exponho chama Oferendar. Gosto desse jogo de palavras em que você transforma uma palavra ligada a um ato simbólico em um verbo. Na imagem, há três mulheres vestidas com roupas ritualísticas, à beira-mar, carregando um barquinho azul, em oferenda à Iemanjá”



Dessa explora a questão do conjunto familiar na pintura: “Vemos que ali há uma relação familiar, da mesma forma que elas são o “pilar” do ritual. Até porque nas religiões de matriz africana, existe essa relação de parentalidade: mãe, irmã, pai de Santo. Tudo é feito em conjunto para postular, fazer pedidos”.

"Eu acho muito interessante também o fato de estar participando dessa exposição. A oportunidade surgiu logo quando, há pouco tempo, comecei a me iniciar no Candomblé, onde vejo a formação desses laços", conclui a artista.

Outra artista participante é Lidiane Kopke, 31, com a obra “Benção do Mar”: Decidi fazer uma abordagem menos literal, ou seja, apenas a sugeri através dos pés de um devoto que caminha na areia. Trouxe ainda o azul do mar, a leveza das ondas e as pérolas, elemento que remete à Rainha”.

Lucas Bonilha, 32, também integra o quadro de artistas: “Na minha pintura, procurei criar uma dissolução entre figura e fundo, criando a sensação de uma presença que emerge da própria matéria da tinta. Ela surge com um espelho, em cima das pedras. A minha participação carrega um significado especial, porque minha família celebra Iemanjá desde que me conheço por gente!”

Doutor e professor de Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Rogério Athayde comenta ao DIA alguns aspectos da identidade da deusa: “Iemanjá vem da frase composta ‘Yèyé Omó Ejá’, que quer dizer ‘a mãe dos filhos-peixes’, e essa característica do cuidado é a que mais prevaleceu no Brasil. Ela acaba sendo mãe de todos que procuram por ela.”



“Como todas as divindades yorubanas, ela também sofreu uma forma de adaptação sincrética, sendo associada à Mãe de Deus, mas também às sereias, o que é curioso, considerando que elas sempre aparecem como assombrações, martirizando os marinheiros”, detalha.

Athayde conclui destacando a importância da entidade: “Assim como Oxum, Nanã, e Oyá, Iemanjá é uma divindade extremamente relevante, sendo uma expressão do feminino. É vital essa representação, ainda mais diante do quanto ela continua sendo violentada aqui no Brasil, com feminicídios, discriminações e outras formas de violência.”

O projeto tem curadoria de Bianca Branco e participação do Tabuleta Itinerante, movimento artístico independente, dedicado à criação de espaços de encontro e visibilidade para artistas contemporâneos.



A Biblioteca Parque Estadual fica na Avenida Presidente Vargas, 1261, e funciona de segunda a sexta, das 10h às 17h.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci