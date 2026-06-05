Passeio ’I Love MP’ é promovido pelo guia nascido e criado no local Fred AbrunhosaDivulgação

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Rio - O Morro do Pinto, no Santo Cristo, será, das 9h às 12h deste sábado (6), cenário de um passeio guiado completo. O percurso vai percorrer ruas, escadarias e pontos históricos da região, apresentando aspectos da formação do bairro e da Zona Portuária ao longo dos anos. O ingresso custa R$ 40 e pode ser adquirido pelo Sympla.
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Centro Cultural Capiberibe 27 também estará no percurso - Divulgação
Espaço promove sambas, sessões de cinema e outras programações culturais - Divulgação
Point da boemia carioca, Bar do Omar fica na Rua Sara, 114, Santo Cristo - Divulgação
Ponto de encontro será às 9h, na antiga Fábrica Bhering - Divulgação
Passeio 'I Love MP' é promovido pelo guia nascido e criado no local Fred Abrunhosa - Divulgação
Castelinho do Morro do Pinto também entrou na rota do passeio - Divulgação
Walking Tour (passeio de caminhada) inclui locais históricos do Morro do Pinto - Divulgação
O ponto de encontro será na antiga Fábrica Bhering, na Rua Orestes, 28, no mesmo bairro.
Chamado “I Love MP – Uma experiência autêntica na Zona Portuária do Rio”, o walking tour (passeio de caminhada) é promovido pelo guia Fred Abrunhosa, nascido e criado no local, que vai apresentar os pontos mais tradicionais da comunidade, como o Bar do Omar, Castelinho, Morro de São Diogo, Parque Machado de Assis e a Igreja de Nossa Senhora do Monte Serrat.
“Além do olhar afetivo que tenho pelo Morro do Pinto, existe uma grande importância histórica e geográfica da região na formação da cidade do Rio de Janeiro”, destaca Fred.
Recomendações
- Levar água, repelente, protetor solar, toalha, capa (caso chova) e lanches;
- Vestir roupas leves e tênis confortáveis.
História do Morro do Pinto
O morro compõe a cadeia de montanhas da região da Pequena África, e foi ocupada por portugueses a partir do final do século XIX. Já o nome da colina faz referência a Antônio Pinto Ferreira Morado, comerciantes comerciante carioca e proprietário de terras que pavimentou as primeiras ruas.
No local histórico, nasceu também o compositor Ernesto Nazareth (1863 - 1934), considerado um dos grandes nomes do maxixe, o tango brasileiro. 