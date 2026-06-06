Acidente ocorreu na Estrada Intendente MagalhãesReprodução / COR
Motorista fica ferido ao colidir contra poste na Intendente Magalhães
Vítima foi levada para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo
Motorista fica ferido ao colidir contra poste na Intendente Magalhães
Vítima foi levada para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo
Criminosos invadem terreiro e furtam equipamentos no Rio Comprido
Ladrões levaram toda fiação externa, tablet, disjuntores e até quebraram símbolos religiosos
Turista uruguaio morre afogado em Arraial do Cabo
Vítima, de 41 anos, teria entrado no mar da Praia Grande para salvar o filho, mas não conseguiu sair
Polícia prende oito suspeitos e desarticula desmanche clandestino na Baixada
Entre os materiais encontrados no local estavam duas vans roubadas em processo de desmanche e uma cabine de caminhão
Vacina contra a gripe tem baixa procura no Rio
Imunização é a forma mais eficaz de reduzir as chances de internação e morte
Preso em flagrante homem que matou a ex-mulher na frente dos filhos em Duque de Caxias
Sebastião Rogério Ventura Costa se apresentou na Deam de Belford Roxo e foi autuado por feminicídio
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.