Acidente ocorreu na Estrada Intendente Magalhães - Reprodução / COR

Acidente ocorreu na Estrada Intendente MagalhãesReprodução / COR

Publicado 06/06/2026 09:28

Um motorista, de 30 anos, que não teve a identidade divulgada, ficou ferido após colidir contra um poste na madrugada deste sábado (6), em Vila Valqueire, na Zona Oeste.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel de Campinho foram acionadas às 4h22 para atender a ocorrência na Estrada Intendente Magalhães, altura do Campo dos Afonsos.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. O estado de saúde ainda é desconhecido.