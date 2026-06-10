Equipes realizam fiscalizações móveis em rodovias e empresasDivulgação / Governo do Rio
Valor das autuações por infrações fiscais nas divisas do Rio cresce 254% em um ano
Entre os produtos mais fiscalizados estão bebidas, alimentos, cigarros e combustíveis
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Operação das polícias Civil e Militar busca cumprir mais de 50 mandados de prisão na Maré
Na região, há registro de intenso tiroteio e barricadas em chamas
X do Nuno
Busca pelo corpo perfeito coloca a saúde em risco com canetas emagrecedoras de procedência duvidosa
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A preocupação dos moradores é que existem residências próximas ao local da ocorrência
Restaurante flutuante na Urca é autuado por despejo irregular de esgoto na Baía de Guanabara
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