Equipes realizam fiscalizações móveis em rodovias e empresas - Divulgação / Governo do Rio

Equipes realizam fiscalizações móveis em rodovias e empresasDivulgação / Governo do Rio

Publicado 10/06/2026 08:18 | Atualizado 10/06/2026 08:30

Rio - O valor das autuações por infrações tributárias nas divisas do Estado do Rio de Janeiro aumentou 254% em maio deste ano, na comparação com o mesmo período de 2025. Segundo dados do Governo do Estado, as multas aplicadas somaram R$ 39 milhões, ante R$ 11 milhões registrados no mesmo mês do ano passado. O número de autos de infração também cresceu, passando de 431 para 873, alta de 102%.

Os dados são resultado das ações da Operação Foco, responsável pela fiscalização de mercadorias que entram e saem do território fluminense. De acordo com o Governo Estadual, o aumento foi impulsionado pela integração entre a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ) e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que ampliou o alcance das operações de controle fiscal.

A Operação Foco mantém postos fixos em três pontos estratégicos das divisas do estado: Itatiaia, na Rodovia Presidente Dutra; Morro do Coco, em Campos dos Goytacazes; e Levy Gasparian. Além disso, equipes realizam fiscalizações móveis em rodovias e empresas para verificar a regularidade fiscal das cargas transportadas.

Entre os produtos mais fiscalizados estão bebidas, alimentos, cigarros e combustíveis. Quando são identificadas irregularidades na documentação fiscal ou indícios de sonegação, as mercadorias podem ser retidas para averiguação e os responsáveis autuados.

Segundo o secretário estadual de Fazenda, Guilherme Mercês, a integração entre os órgãos permitiu ampliar a eficiência da fiscalização. Já o secretário do Gabinete de Segurança Institucional, Roberto Lisandro Leão, afirmou que a atuação conjunta fortalece o combate às fraudes fiscais e contribui para a proteção da economia fluminense.