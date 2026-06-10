A idealizadora do curso é a 2ª sargento Sheila Muniz - Divulgação / PMERJ

A idealizadora do curso é a 2ª sargento Sheila Muniz Divulgação / PMERJ

Publicado 10/06/2026 09:56 | Atualizado 10/06/2026 10:33

Rio – A Polícia Militar lança, durante o mês de junho, o curso “Saldo Azul”, que busca ajudar os agentes da corporação a lidar com dívidas, auxiliá-los na execução de um planejamento financeiro, na organização do orçamento familiar e na redução dos impactos do endividamento. O treinamento é feito de maneira online.



O curso foi desenvolvido pela 2ª sargento Sheila Muniz e já vinha sendo ministrado por meio de palestras em batalhões e unidades de ensino da corporação, mas deve ser implementado permanentemente na capacitação dos policiais.

“O problema muitas vezes não está apenas na planilha financeira, mas na forma como as pessoas lidam emocionalmente com o dinheiro. O objetivo é criar hábitos que possam ser mantidos ao longo do tempo”, destaca a idealizadora.



Por conta do alto interesse, a primeira turma foi ampliada para receber mais de 300 PMs. O curso terá duração de 5 semanas e combina conteúdo teórico com atividades práticas.