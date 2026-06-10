A idealizadora do curso é a 2ª sargento Sheila Muniz Divulgação / PMERJ
'Saldo Azul': PMs terão aulas de educação financeira
Curso de cinco semanas aborda o impacto do endividamento e combina conteúdo teórico e prático
Homem tem aliança roubada enquanto varria calçada no Jardim Botânico
Dados do ISP apontam aumento de 10% no número de assaltos em ruas do bairro
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Valor das autuações por infrações fiscais nas divisas do Rio cresce 254% em um ano
Entre os produtos mais fiscalizados estão bebidas, alimentos, cigarros e combustíveis
Operação das polícias Civil e Militar busca cumprir mais de 50 mandados de prisão na Maré
Ações visam combater diferentes tipos crimes, entre roubos de cargas, violência doméstica, receptação, abuso infantil e entre outros
X do Nuno
Busca pelo corpo perfeito coloca a saúde em risco com canetas emagrecedoras de procedência duvidosa
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A preocupação dos moradores é que existem residências próximas ao local da ocorrência
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