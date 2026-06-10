Assalto ocorreu na Rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico - Reprodução / Redes Sociais

Assalto ocorreu na Rua Lopes Quintas, no Jardim BotânicoReprodução / Redes Sociais

Publicado 10/06/2026 09:56

Rio - Um homem teve a aliança roubada enquanto varria uma calçada no Jardim Botânico, na Zona Sul. De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP), houve um aumento de 10% no número de assaltos em ruas do bairro, este ano, em comparação a 2025.

O crime ocorreu na Rua Lopes Quintas, na manhã do último domingo (7). Uma câmera de segurança flagrou a vítima juntando folhas na calçada com a vassoura. Enquanto o homem varria, um motociclista aguardava do outro lado da pista. Veja o vídeo abaixo:

Câmera flagrou movimentação de bandido que roubou a aliança de um homem que varria a calçada no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio.



Crédito: Divulgação/ Empresa Gabriel pic.twitter.com/ngQDrRsrV7 — Jornal O Dia (@jornalodia) June 10, 2026

Em seguida, o piloto se aproximou da vítima, desceu do veículo e sacou uma arma, anunciando um assalto. O criminoso pegou a aliança do homem e fugiu. O roubo aconteceu em menos de um minuto.

Segundo dados do ISP, de janeiro a abril, 120 roubos de rua foram registrados no bairro, sendo 32 apenas no quarto mês do ano. Nesse mesmo período em 2025, tiveram 109, o que corresponde a um aumento de 10%. O índice engloba assaltos a pedestres, coletivos e aparelhos celulares.

Especificamente em relação a roubos a transeuntes, já ocorreram 62 em 2026. No ano passado, nos quatro primeiros meses do ano, foram 52. Houve um aumento de 19%.

A Polícia Militar informou que não recebeu acionamento para a ocorrência no Jardim Botânico, mas destacou que o 23º BPM (Leblon), responsável pelo policiamento no bairro, intensifica o patrulhamento ostensivo na área, assim como as rondas com viaturas e as abordagens a veículos e transeuntes.

"A unidade vem adequando a distribuição do policiamento dinâmico em toda sua área de atuação. Nesse contexto, além do efetivo ordinário, o batalhão também emprega policiais militares através do Regime Adicional de Serviço (RAS)", ressaltou a corporação.

A PM pontuou que, casos como o de domingo (7), podem ser considerados crimes de oportunidade, em que o criminoso espera uma brecha para agir e abordar as vítimas.

A corporação pediu a colaboração da população com denúncias ou, em casos urgentes, com o acionamento através da central de atendimento da PM e no aplicativo 190. O Disque Denúncia pode ser contactado pelo número (21) 2253-1177. O anonimato é garantido.

Registros em delegacias também são essenciais para que investigações sejam iniciadas. Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu sobre o caso. O espaço está aberto para manifestação.