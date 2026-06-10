Ex-governador Claudio CastroReprodução / Vídeo
A retirada da escolta ocorreu após o Órgão Especial do TJRJ entender que o decreto extrapolava os limites da legislação estadual ao estender o benefício a cônjuges e filhos de ex-governadores por tempo indeterminado. Para os desembargadores, a ampliação não possuía respaldo legal.
Com a decisão, a segurança institucional fica restrita exclusivamente ao ex-governador. Castro continuará tendo direito à escolta pessoal pelo período de quatro anos após deixar o cargo, conforme previsão legal. O esquema destinado a ele inclui 20 agentes de segurança e dois carros blindados.
Em nota à imprensa, o Governo do Estado informou que cumpriu a determinação judicial e retirou a proteção da ex-primeira-dama e dos filhos do ex-governador. O comunicado destacou que Castro permanecerá com a escolta prevista em lei.
Também por meio de nota, Castro afirmou que respeita a decisão da Justiça e que a concessão de segurança para ex-governadores e familiares segue critérios técnicos, legais e de avaliação de risco, em razão da exposição pública e da atuação no combate ao crime organizado.
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