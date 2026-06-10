Ex-governador Claudio Castro - Reprodução / Vídeo

Ex-governador Claudio CastroReprodução / Vídeo

Publicado 10/06/2026 19:55 | Atualizado 10/06/2026 21:16

Rio - O Tribunal de Justiça (TJRJ) suspendeu a escolta da ex-primeira-dama Analine Castro e dos dois filhos do ex-governador Cláudio Castro (PL). A decisão judicial suspende trechos de um decreto editado pelo próprio ex-governador, que ampliava a proteção oficial para familiares de ex-chefes do Executivo estadual.

A estrutura de segurança destinada à família contava com três veículos blindados e 24 policiais militares trabalhando em escala de revezamento. Segundo estimativas divulgadas, o custo do aparato chegava a cerca de R$ 900 mil por mês aos cofres públicos.



A retirada da escolta ocorreu após o Órgão Especial do TJRJ entender que o decreto extrapolava os limites da legislação estadual ao estender o benefício a cônjuges e filhos de ex-governadores por tempo indeterminado. Para os desembargadores, a ampliação não possuía respaldo legal.



Com a decisão, a segurança institucional fica restrita exclusivamente ao ex-governador. Castro continuará tendo direito à escolta pessoal pelo período de quatro anos após deixar o cargo, conforme previsão legal. O esquema destinado a ele inclui 20 agentes de segurança e dois carros blindados.



Em nota à imprensa, o Governo do Estado informou que cumpriu a determinação judicial e retirou a proteção da ex-primeira-dama e dos filhos do ex-governador. O comunicado destacou que Castro permanecerá com a escolta prevista em lei.



Também por meio de nota, Castro afirmou que respeita a decisão da Justiça e que a concessão de segurança para ex-governadores e familiares segue critérios técnicos, legais e de avaliação de risco, em razão da exposição pública e da atuação no combate ao crime organizado.