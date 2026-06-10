Baile da Disney é realizado aos sábados e tem como principal característica a decoração infantil - Reprodução/Redes sociais

Baile da Disney é realizado aos sábados e tem como principal característica a decoração infantilReprodução/Redes sociais

Publicado 10/06/2026 16:58 | Atualizado 10/06/2026 19:12

Rio - Para a Polícia Civil, o Baile da Disney, um dos eventos de funk mais populares do Complexo da Maré, na Zona Norte, tornou-se uma das principais engrenagens econômicas do Terceiro Comando Puro (TCP). Realizada aos sábados, a festa tem como principal característica a decoração inspirada em personagens infantis, como o Mickey Mouse.





"Nesse local, onde se finge estar apenas realizando uma festividade para a diversão da comunidade, na verdade há a venda de material roubado, bebidas alcoólicas e produtos alimentícios. Também é utilizado para a venda de drogas. Trata-se de um ambiente onde essa facção criminosa ostenta forte poderio bélico, reafirmando sua presença dentro da comunidade. É um local onde vários cantores fazem apologia ao crime, o que fortalece cada vez mais essas facções criminosas", afirmou a delegada Raíssa Celles, do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), durante coletiva de imprensa realizada na Cidade da Polícia, nesta quarta-feira (10), Segundo os investigadores, o evento é utilizado pela facção como ferramenta para lavagem de dinheiro, comercialização de produtos roubados e fortalecimento da imagem de suas lideranças. As apurações também apontaram que criminosos circulam livremente pelo baile portando fuzis."Nesse local, onde se finge estar apenas realizando uma festividade para a diversão da comunidade, na verdade há a venda de material roubado, bebidas alcoólicas e produtos alimentícios. Também é utilizado para a venda de drogas. Trata-se de um ambiente onde essa facção criminosa ostenta forte poderio bélico, reafirmando sua presença dentro da comunidade. É um local onde vários cantores fazem apologia ao crime, o que fortalece cada vez mais essas facções criminosas", afirmou a delegada Raíssa Celles, do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), durante coletiva de imprensa realizada na Cidade da Polícia, nesta quarta-feira (10), após a operação no Complexo da Maré

Operação mira TCP

As polícias Civil e Militar realizaram uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte, nesta quarta-feira (10), para cumprir 56 mandados de prisão e 42 de busca e apreensão contra integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP). Na região, houve registro de tiroteio e barricadas em chamas nas primeiras horas do dia.

Ao todo, 25 suspeitos foram presos. Os agentes também recuperaram 27 carros e 22 motocicletas. Durante a ação, foram apreendidos cinco fuzis, duas pistolas, cerca de 300 mudas de maconha distribuídas em quatro estufas, além de uma quantia em dinheiro que ainda será contabilizada.



Os policiais localizaram ainda uma central de golpes que tinha como principais alvos idosos e pensionistas.