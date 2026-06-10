Segundo a PF, as duas ânforas são confeccionadas em madeira entalhada e douradaDivulgação/PF
PF devolve peças históricas à Igreja de Santa Luzia após investigação
Ânforas sacras pertencentes ao acervo da igreja tombada pelo Iphan foram recuperadas e entregues à instituição religiosa
Antiquarista dono de tromba de elefante apreendida pela PF diz que adquiriu peça há 15 anos
Augusto Caldeira afirmou que vai recorrer à Justiça para reavê-la
Fotos! Espécie rara de borboleta com asas transparentes é vista em Niterói
Animal foi flagrado por um guarda-parque do Instituto Estadual do Ambiente (Inea)
Governo do Rio retira escolta da família de Cláudio Castro
Ex-primeira-dama e filhos do político deixam de contar com aparato de segurança após decisão do Tribunal de Justiça
Quadrilha de bicicletas elétricas é desmantelada na Zona Sul
Suspeitos revendiam os veículos em plataformas online
PF devolve peças históricas à Igreja de Santa Luzia após investigação
Ânforas sacras pertencentes ao acervo da igreja tombada pelo Iphan foram recuperadas e entregues à instituição religiosa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.