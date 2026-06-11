Publicado 11/06/2026 00:00

Autuações tributárias nas divisas do Rio cresceram 254% em maio: R$ 39 milhões em multas, ante R$ 11 milhões em 2025. Às vezes, a solução para arrecadar mais nem é aumentar impostos, é só garantir que eles sejam pagos. Resta saber se a eficiência vira rotina ou episódio isolado.



Embraer e Latam apresentaram o primeiro E195-E2 de uma encomenda de 24 jatos: US$ 2,1 bilhões. Aviões da fabricante voam no mundo todo, no Brasil, o potencial segue menos explorado do que deveria. Emprego, renda e desenvolvimento que, por ora, decolam mais lá fora do que aqui.