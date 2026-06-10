O antiquário onde a peça foi encontrada fica na região central da cidade - Divulgação/PF

O antiquário onde a peça foi encontrada fica na região central da cidadeDivulgação/PF

Publicado 10/06/2026 21:41

Rio - O proprietário da loja de antiguidades onde uma tromba de elefante asiático foi apreendida pela Polícia Federal na última terça-feira (9) afirmou que a peça foi adquirida há 15 anos e que pretende recorrer à Justiça para reavê-la.

Em entrevista ao DIA, Augusto Caldeira contou que, desde a compra do item, em 2009, em uma residência na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, a tromba era exposta regularmente em leilões e lojas físicas, sempre à vista do público e de especialistas, sem que houvesse qualquer questionamento ou impedimento.



"Gostaria de esclarecer e apresentar o histórico real da peça para que não restem dúvidas sobre sua procedência e trajetória. Este item foi adquirido por mim em 2009, em uma residência na Praia da Cocota, como parte de um lote maior que incluía mesas, bancos e cadeiras. O histórico de origem da peça indica que ela está no Brasil desde 1940", afirmou.



Augusto também disse ter se surpreendido com a repercussão do caso tantos anos depois. "Causa-nos surpresa que somente agora, com a visibilidade proporcionada pela internet e pelas redes sociais, essa situação tenha ganhado repercussão. Nosso histórico com o item sempre foi pautado pela transparência, pela exposição pública de longa data e pela boa-fé", disse o antiquarista. Em tom descontraído, ele completou: "Parece aquela música que diz que um elefante incomoda muita gente".



Falta de documentação motivou apreensão da PF



A ação foi realizada após a corporação receber informações sobre a possível comercialização do objeto, que seria parte de um animal silvestre exótico protegido por normas internacionais de controle e comércio.

Durante a fiscalização, os agentes verificaram que não havia documentação capaz de comprovar a origem legal da peça, sua importação regular para o Brasil ou autorização dos órgãos competentes para sua posse e comercialização. Diante dos indícios de irregularidade, o material foi apreendido e encaminhado para perícia.



Segundo a Polícia Federal, os exames técnicos vão confirmar se o objeto é realmente uma tromba de elefante asiático e apontar outras características que possam ajudar na investigação. A corporação também apura os crimes de contrabando e receptação, sem descartar a possibilidade de outros delitos serem identificados ao longo das investigações.



Os policiais também vão tentar esclarecer a origem da peça, como ela entrou no país, quem foram seus proprietários e se existe algum registro oficial relacionado à sua importação ou comercialização.